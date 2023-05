REGGIO, PRAGA E POI IL FUTURO: LE TAPPE DI ITALIANO

FirenzeViola.it

Prima Reggio Emilia, poi Praga. Nella testa di Vincenzo Italiano in questo momento non c’è altro. Nessun pensiero legato al futuro ma solo a ciò che le partite numero 59 e 60 di una stagione a tratti incredibile riserveranno alla sua Fiorentina: da un lato la prospettiva di chiudere (senza rimpianti) il campionato all’ottavo posto a quota 56 punti in classifica, a soli -6 dalla scorsa annata (ma al netto di 16 gare in più, contando il percorso in Conference), con anche la possibilità di poter sfruttare un clamoroso ripescaggio europeo nel caso in cui la Juventus dovesse essere silurata dalla Uefa per le ben note vicende legate ai suoi processi sportivi, e dall’altro il sogno di riportare a Firenze un trofeo internazionale che manca dal 1961 e di rompere un digiuno da Coppe che in città dura ormai dal 2001.

Di tutto il resto, ovvero del futuro, si parlerà solo a stagione conclusa. Eppure, rispetto a un anno fa, la situazione legata al tecnico è ben diversa. Intanto non esiste alcuna clausola rescissoria che può liberare prima del tempo Italiano dalla Fiorentina - postilla che invece era in essere nel precedente accordo, stipulato nell’estate 2021 - e poi l’accordo in vigore con il club di Commisso tiene al riparo da amare sorprese (la scadenza è fissata nel 2024 ed esiste un’opzione di rinnovo automatico fino al 2025 a favore della società). Inoltre, rispetto al giugno di un anno fa, le idee in casa Fiorentina sono più che chiare. E chiamano in causa proprio Vincenzo Italiano, l’uomo attorno al quale continuare il progetto di crescita iniziato due anni fa.

Il percorso fatto in Conference, unito alla prospettiva di giocare a gennaio 2024 la Supercoppa Italiana, sono incentivi più che importanti che permetteranno alla società viola di investire sull’attuale organico a disposizione del tecnico (a tutto ciò si unirà la possibilità, in caso di successo a Praga, di giocare l’Europa League nella prossima stagione) e di valorizzare ancora di più una figura che, anche nei momenti di maggiore difficoltà, Rocco Commisso e la sua dirigenza hanno sempre difeso in prima persona. Aspetto del quale anche Italiano è più che riconoscente e che, pur in caso di offerte importanti da altre piazze, potrebbero avere un peso specifico nella sua decisione finale.