REGGIO CALABRIA NUOVA CANTERA, KOKORIN INCANTA A CIPRO: IL PUNTO SUI PRESTITI

Il calcio per club va in letargo per due mesi ed, a bocce ferme, è il momento di fare il punto sui “prestiti viola”: scopriamo come sta andando la stagione dei calciatori di proprietà della Fiorentina impegnati con altri club.

SERIE A- Nel massimo campionato italiano c’è solo un giocatore di proprietà della Fiorentina che milita in un’altra squadra. Si tratta di Gabriele Ferrarini, la cui estate si era aperta (a maggio) con un gol decisivo nell’ultima di campionato al Monza, quando vestiva la maglia del Perugia. La rete segnata dal classe 2000, l’unica finora da professionista, costrinse i brianzoli a cercare la promozione (poi ottenuta) tramite i playoff. Ironia del destino, proprio il Monza ha deciso di puntare su Ferrarini, adesso alla corte di Palladino ma ancora inutilizzato.

SERIE B- In cadetteria c’è una sorta di spinoff della Primavera di Alberto Aquilani e si chiama Reggina: il club calabrese ha infatti acquistato in prestito dalla cantera viola quattro calciatori. La squadra di Filippo Inzaghi è una delle sorprese del campionato e viaggia ai vertici (seconda in classifica a -5 dal Frosinone); tra i canterani viola emigrati sulla punta dello stivale, Niccolò Pierozzi è quello che si è ritagliato il ruolo più centrale: per il terzino destro classe 2001 già 13 gare disputate da titolare, due reti e due assist e una crescita testimoniata dalla sua presenza nella top 11 dei giocatori Under 23. Impiego part-time per Gabriele Gori: il fatto che il classe ’99 il 14 agosto contro la SPAL sia tornato in campo e che il 17 settembre (su assist di Pierozzi) abbia ritrovato la rete sono una notizia decisamente confortante per un attaccante che prima di Reggio aveva vissuto mesi complicati per via di un problema al cuore; in totale per l’ex bomber della Primavera sono 2 reti in 13 gare (336 minuti giocati). Ancora senza minutaggio invece gli altri due ex Primavera, Eduard Dutu (centrale classe 2001) e Vittorio Agostinelli (centrocampista classe 2002 alla prima esperienza in prima squadra).

Se ci spostiamo in Sicilia, un altro Pierozzi (il gemello, Edoardo Pierozzi) sta invece faticando a trovare spazio nel Palermo: una manciata di minuti nella pria gara di campionato col Perugia, subentro al 73’ alla seconda uscita contro il Bari e poi più nulla per il ventunenne esterno destro, che dall’arrivo di Eugenio Corini in panchina ha assunto un ruolo sempre più marginale nel gruppo squadra. Sta diventando invece una colonna della nuova SPAL di Daniele De Rossi Christian Dalle Mura, reduce da 6 titolarità nelle ultime 7 uscite, gare in cui i ferraresi hanno preso solo 4 reti: merito del centrale difensivo classe 2002, schierato spesso dal tecnico dei biancoazzurri come perno della difesa a tre con ottimi risultati.

LEGA PRO E SERIE D- Se scendiamo di categoria troviamo un fresco uscente dalla Primavera che sta avendo spazio in Lega Pro con il Vis Pesaro: Destiny Egharevba (2003) ha inanellato per adesso 14 presenze per adesso ed è già nel giro dell’Italia Under 19. Nel girone B di Lega Pro buona prima parte di stagione per Mattia Fiorini, che con la Fiorenzuola si sta imponendo come vertice basso del trio di centrocampo (anche 2 assist per lui), mentre nella stessa squadra Filippo Frison, impiegato l’ultima volta il 16 ottobre dopo un avvio di campionato da titolare, ha perso il posto al centro della difesa. Scendendo invece in Serie D, da sottolineare la buona stagione Lorenzo Rocchetti (2003), 11 gare e 2 assist al Poggibonsi, in cui mister Stefano Calderini lo impiega come terzino destro titolare di una squadra che cavalca una striscia di 7 risultati utili consecutivi (6 vittorie ed un pari).

ESTERO- Voliamo all’estero, precisamente in Croazia, dove Toni Fruk ha prolungato il prestito all’HNK Gorica; il calciatore classe 2001 già nel giro della nazionale croata Under21 è già a quota 3 reti nel campionato nazionale. Nonostante l’impiego a Moena e le parole di Vincenzo Italiano, Jacob Rasmussen in viola è stato solo un flash di metà estate: il difensore classe ’97 è partito nuovamente in prestito e di nuovo in Olanda dove, dopo essere stato una colonna del Vitesse negli ultimi anni, è adesso passato al Feyenoord, con cui sta giocando con una discreta continuità. Andando ancora ad est, grande impatto in Romania per Louis Munteanu: il ventenne rumeno è stato girato in prestito al Farul Costanta quest'estate, mossa che per adesso sembra averlo sbloccato (9 partite, 3 gol e 4 assist), anche se un infortunio subito a un mese fa lo sta tenendo ai box, con rientro previsto per gennaio prossimo.

Dulcis in fundo, occhi puntati su Aleksandr Kokorin: l’attaccante che a Firenze è ricordato per adesso più come un meme che come un atleta è passato ai ciprioti dell’Aris Limassol in prestito secco ed in un mese sull’isola ionica è riuscito nel compito tutt’altro che arduo di fare meglio rispetto a quanto visto in due anni in Italia: per il russo il bottino per ora recita 596 minuti, 4 gol e 2 assist, basti pensare che in viola Sasha ha collezionato 130 minuti in due stagioni non partecipando in alcun modo a nessuna rete.