REBUS PORTIERE. GLI OBIETTIVI E LE ALTERNATIVE PER LA VIOLA

Tra i tanti ruoli che la Fiorentina sta monitorando in questo mercato estivo, c'è sicuramente quello del portiere. La Viola infatti starebbe cercando un estremo difensore o da affiancare a Terracciano o per fare un salto di qualità in mezzo ai pali. L'attuale numero uno della Fiorentina è, in ogni stagione, partito come seconda scelta, ma ha da sempre spodestato tutti i portieri, guadagnandosi, stagione dopo stagione, il posto da titolare. Terracciano ha infatti prima messo in panchina Bartłomiej Drągowski e poi anche Pierluigi Gollini. Adesso il portiere ex Empoli vorrebbe una stagione da titolare indiscusso ma il classe 1990 è sempre stato argomento di divisione. Per molti tifosi, infatti, la Viola se vuole alzare l'asticella deve cambiare anche il portiere, magari con uno più giovane che possa garantire anche un futuro (dato che Terracciano ha già 33 anni), per altri invece il portiere nato a San Felice a Cancello è un portiere affidabile e la Viola dovrebbe ripartire da lui.

Vari sono i profili analizzati dalla Fiorentina: Emil Audero, Wladimiro Falcone e Lorenzo Montipo fra tutti. Il primo è in uscita dalla Sampdoria, retrocessa, ma intorno a lui orbitano molte squadre, come ad esempio l'Inter che lo vorrebbe come secondo portiere oppure come primo nel caso non arrivasse Sommer. Il secondo, anche lui di proprietà dei blucerchiati, dopo la stagione positiva con il Lecce vuole riconfermarsi. Pantaleo Corvino sta comunque provando a trattenerlo un altro anno nei pressi di Via del Mare, per un possibile "Falcone-bis". Per i due portieri è intervenuto anche Andrea Pirlo, neo allenatore della Sampdoria, affermando che gli estremi difensori sono concentrati e coinvolti nel progetto della squadra. Il terzo, in uscita dall'Hellas Verona, piace agli uomini di mercato di Rocco Commisso, inoltre tra i viola e i gialloblù c'è sempre stato un ottimo rapporto, oltre che per la tifoseria, anche in chiave mercato: ultima, ma non per importanza, l'operazione Sofyan Amrabat. Il classe 1996 è valutato circa 8 milioni, ma anche lui, come Terracciano, è un profilo che crea delle polemiche. Infatti secondo molti tifosi, con il numero uno dell'Hellas Verona, la Fiorentina non farebbe il salto di qualità tanto cercato.

Per ora quindi è tutto fermo. Il tempo per acquistare un portiere che porti garanzie c'è, ma senza dimenticare che la Viola ha tra i titolari, un portiere che lo scorso anno ha giocato una finale di Conference League e una di Coppa Italia, tra le riserve un portiere di prospettiva come Michele Cerofolini, che quando chiamato in causa ha fatto sempre bene, e tra le fila delle giovanili due dei profili più interessanti in campo Nazionale: Tommaso Martinelli e Tommaso Vannucchi.