REBUS DIFESA: REPARTO AI MINIMI TERMINI E ITALIANO FA LA CONTA

Una sosta particolare quella che si prepara ad affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in vista della gara con il Milan in programma sabato 25 novembre. Durante questo periodo di stop, il tecnico viola come durante ogni sosta, si ritroverà a lavorare con una decina di calciatori in meno. E come sempre di queste assenze ne deve assolutamente tenere conto quando ripartirà il campionato. L'ultimo per ordine che ha ricevuto la chiamata in extremis è stato Cristiano Biraghi, chiamato nella tarda serata di ieri da Luciano Spalletti considerata l'emergenza in difesa in cui si ritrova la squadra azzurra.

Ma la stessa difficoltà nel reparto difensivo la vivrà il tecnico viola al Viola Park quando, da giovedì dovrà preparare la squadra alla sfida di San Siro. Durante questa sosta infatti a disposizione del tecnico rimarranno solo Fabiano Parisi, Niccolò Pierozzi e Kayode (ancora non al 100%, ma in fase di recupero) e Luca Ranieri. Contando che quest'ultimo però è squalificato per un turno e non sarà a disposizione per la trasferta al Meazza, in definitiva il mister gigliato si ritrova con soli 3 difensori arruolabili per preparare la sfida.

Una difesa ridotta ai minimi termini e sicuramente una situazione non facile da gestire che mette in ulteriore difficoltà la preparazione della gara dopo la sosta, che come di consueto, diventa sempre un rebus per via degli impegni con le Nazionali. Anche perché Martinez Quarta, Cristiano Biraghi, Nikola Milenkovic, il giovane Comuzzo e Yerry Mina si rivedranno a Firenze solamente la prossima settimana a pochi giorni dallo scontro diretto con il Milan.

In ordine di tempo dovrebbero tornare prima il serbo e il capitano viola che disputeranno l'ultima gara in Nazionale rispettivamente il 19 e il 20 novembre, mentre l'argentino e il colombiano saranno impegnati fino a mercoledì 22 novembre. Questo non vuol dire che non saranno a disposizione ma sicuramente andranno valutate con attenzioni le loro condizioni.