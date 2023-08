RAPID VIENNA-FIORENTINA 1-0, SEGUI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato a Vienna (AT), Niccolò Santi

FINE PRIMO TEMPO

48' - Grull prova una serpentina dalla sinistra, poi casca in area ma è simulazione

46' - Dodo prova un cross interessante in area ma si impongono i guantoni di Hedl a bloccare tutto

45' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero

44' - Gonzalez prova a saltare l'uomo sulla destra, palla in angolo

41' - Giallo per Bonaventura dopo una serie di proteste per via di un fallo fischiato dall'arbitro in favore dei viennesi a centrocampo

39' - BURGSTALLER! Il centravanti viene pescato in fuorigioco dopo una volata offensiva con tiro potente a tu per tu con Terracciano, bravo comunque a opporsi. Il Rapid Vienna ha preso coraggio

37' - Altro contropiede velenoso del Rapid che è incitato da un pubblico letteralmente in delirio

35' - Adesso la Fiorentina prova a reagire impostando il gioco dalla difesa

33' - GOL DEL RAPID! GRULL NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI! È 1-0 per gli austriaci

32' - RIGORE PER IL RAPID VIENNA! Ammonito Mandragora per un fallo in area su Hofmann! Va Grull sul dischetto

29' - La Viola prova ancora a far filtrare il pallone in area avversaria ma la retroguardia di Barisic svolge un lavoro certosino

27' - Possesso palla della Fiorentina interrotto dal Rapid Vienna il cui pressing rimane asfissiante

25' - Breve quanto meritato cooling break per le due compagini visto il caldo che anche a Vienna si respira in questi giorni

23' - GONZALEZ! Colpo di testa insidiosissimo dell'argentino su traversone di Biraghi

22' - Percussione offensiva dei viola e palla in ancolo dopo una serie di rimpalli in area

20' - SEIDL! Altro brivido per la Fiorentina che vede l'attaccante del Rapid scappare in contropiede sulla fascia e cercare una sorta di tiro-cross imprendibile per Terracciano: conclusione fuori di pochissimo

18' - HOFMANN! Colpo di testa pericoloso del difensore biancoverde sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla di poco alta sopra la traversa

16' - Calcio di punizione a centrocampo per il Rapid Vienna battuto da Grull, c'è però respinta della difesa gigliata

13' - NZOLA! Ci prova di nuovo l'ex Spezia a ribattere in rete un traversone basso di Dodo dopo una fase di possesso prolungata della Fiorentina

10' - GRULL! L'attaccante autriaco riceve davanti a Terracciano e devia di testa, col portiere viola che battezza la palla di poco fuori

8' - NZOLA! Bella azione di Gonzalez che scarica Dodo in sovrapposizione il quale mette in area per Nzola che prova una girata: respinge la difesa

6' - Ancora Oswald pericoloso con un cross in direzione di Seidl! Dodo anticipa prontamente in angolo

5' - Oswald dalla destra prova a servire i suoi compagni in area ma è un nulla di fatto

3' - Il tiro di Biraghi finisce respinto dalla retroguardia avversaria

2' - Subito un calcio di punizione per i viola vicino all'area del Rapid dopo un fallo ai danni di Gonzalez

0' - Si comincia! Primo pallone della sfida affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

18:57 - Va in scena in questo momento l'ingresso in campo delle due squadre: Rapid in maglietta e pantaloncini biancoverdi, Fiorentina in divisa viola

18:55 - Il pubblico è letteralmente in delirio: durante la lettura dei nomi dei giocatori titolari si sono imposte le grida euforiche dei sostenitori austriaci

18:53 - Queste le formazioni ufficiali della partita a ormai pochissimi minuti dal fischio d'inizio.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Oswald, Seidl, Grull; Burgstaller. A disp.: Patrick, Strunz, Kuhn, Mayulu, Sollbauer, Unger, Koscelnik, Kaygin, Gartler, Moormann, Bajic, Bajlicz. All.: Zoran Barisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disp.: Sottil, Beltran, Infantino, Mina, Quarta, Duncan, Christensen, Parisi, Kokorin, Kouame, Comuzzo, Amatucci. All.: Vincenzo Italiano.

18:50 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Rapid Vienna-Fiorentina, direttamente dall'Allianz Stadion della capitale austriaca dove si consumerà il match d'andata valido per i playoff di Conference League, in programma alle ore 19:00