RANKING UEFA 22/23, VIOLA DODICESIMI, MEGLIO DEL PSG. ADESSO...

Conclusa per le coppe europee la stagione 2022/23, è tempo di tirare le somme anche in chiave ranking Uefa, il coefficiente che è calcolato sulla base dei risultati europei (le vittorie valgono 2 punti e i pareggi 1 punto, indipendentemente dalla competizione) ma anche sui punti bonus (che sono maggiori in Champions League e che dipendono poi pure dal traguardo raggiunto).

Considerando solo la stagione 2022/23, il Manchester City campione d'Europa è ovviamente la squadra che ha fatto meglio, con 33 punti, davanti a un terzetto formato da Inter (finalista di Champions), West Ham (vincitore della Conference League) e Real Madrid con 29 punti. In particolare, il West Ham è la squadra che ha fatto meglio di tutti come punti ottenuti dalle partite: ben 25 (frutto di 12 vittorie e 1 pareggio, non contano i playoff). La Fiorentina è dodicesima con 20 punti totalizzati: 17 punti arrivati dalle partite (8 vittorie e 1 pareggio, non contano i playoff né il turno di spareggio col Braga) + 3 punti bonus (1 grazie al secondo posto del girone, 1 per la semifinale raggiunta, 1 per la finale raggiunta). Curiosità: i viola hanno fatto meglio di squadre come Paris Saint Germain, Liverpool e Manchester United, che sono al tredicesimo posto con 19 punti totalizzati, ma anche dalla Juventus (17).

Il ranking stagionale - seppur interessante a livello statistico - conta però poco a livello concreto. Il ranking utile per i sorteggi è infatti quello quinquennale, cioè degli ultimi 5 anni. La Fiorentina, che nelle ultime cinque stagioni solo quest'anno ha partecipato a competizioni europee, sale quindi proprio a 20 punti, raggiungendo l'80° posto (a pari col Bodo/Glimt, vecchia conoscenza della Roma). Una cifra che - in caso di ripescaggio in Conference League al posto della Juventus - potrebbe bastare per essere fra le teste di serie al sorteggio dei playoff di agosto, anche se bisognerebbe sperare in qualche eliminazione eccellente nei turni preliminari. Al momento, Juventus ed Eintracht Francoforte sono le squadre con coefficiente più alto, mentre fra le teste di serie ci sono anche Basilea e Lille. Coefficienti molto più bassi invece per la rappresentante inglese (Aston Villa, 21,914) e spagnola (Osasuna 18,599), che - come eventualmente la Fiorentina (a 20,000) - sperano di rientrare fra le teste di serie.

Attenzione, però! Dal prossimo anno sarà (quasi) obbligatorio tifare per le squadre italiane in Europa. Con la nuova Champions League a 36 squadre (e girone unico), infatti, la lista d'accesso prevede che due posti vengano assegnati alle due federazioni con il più alto ranking stagionale. Un'annata ricca di buoni risultati per le italiane come questa, in altre parole - con l'Italia che ha chiuso seconda nel ranking per nazioni stagionale - vorrebbe dire avere cinque squadre in Champions League, e cioè che col 5° posto nel campionato 2023/24 si accede alla massima competizione continentale...