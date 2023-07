QUELLI CHE...SPERANO

FirenzeViola.it

Tra sei giorni prende il via la preparazione della prima squadra e, in attesa di nuovi acquisti, sono diversi i giovani che saranno chiamati ad allenarsi con la prima squadra, soprattutto alla luce delle assenze di 4 big per via delle Nazionali (Amrabat, Milenkovic, Kouame e Gonzalez). Tra i più attesi c'è Niccolò Pierozzi, (il fratello Edoardo è destinato ad un nuovo prestito) indicato da tempo come il vice-Dodo al posto di Venuti. Il giocatore è stato uno dei protagonisti nel campionato di serie B, con la Reggina, e nei prossimi giorni avrà la grande chance - dopo la scorsa estate - di dimostrare ad Italiano di poter far parte di questa Fiorentina che deve ringiovanirsi ma anche inserire altri giocatori cresciuti nel settore giovanile viola per le famose liste. Poi fiorentino doc, chi meglio di lui può incarnare il giocatore tipo della Fiorentina? L'importante sarà inserirsi ovviamente negli schemi e principi di gioco di Italiano.

Un altro che pur di farsi vedere rinuncerà ad una parte di ferie è il rumeno, fresco di Europei Under 21, Louis Munteanu, volenteroso di far vedere che durante la stagione in prestito al Farul è cresciuto ed è pronto a ben figurare in viola. Dei prestiti rientrati, Ferrarini invece ha già trovato sistemazione alla Feralpisalò, così come Corradini andrà a farsi le ossa altrove, probabilmente senza passare dal Viola Park. Un punto interrogativo ancora su Dalle Mura, di rientro dalla Spal, destinato probabilmente ad un altro prestito, non prima però che il tecnico Italiano abbia fatto il punto. Così come per Gabriele Gori e Vittorio Agostinelli, dopo una stagione alla Reggina e, per quest'ultimo, anche 6 mesi al Cosenza. Da Gubbio rientra anche Erald Dutu (che sta risolvendo il suo contratto con gli agenti F. Branchini-Dini) ma anche per lui è difficile una convocazione con la prima squadra anche se l'elenco definitivo ed ufficiale non è ancora stato comunicato.

Molti altri invece arrivano direttamente dalla Primavera e cercano un'occasione in maglia viola. Il difensore Krastev sembra già pronto per un'esperienza al Catanzaro che, a sottolineare i buoni rapporti, verrà a Firenze anche per un'amichevole e magari proprio per vedere all'opera e prendere qualche giovane. Giovani che Aquilani ha cresciuto ed è pronto a portare invece a Pisa ma per Distefano, Toci, Biagetti, Amatucci, Kayode (questi ultimi due intanto sono in Nazionale Under 19) Vannucchi e Martinelli la voglia di restare in viola è tanta, così come sono tanti gli occhi di altri club su di loro, che li hanno ammirati per 60 partite circa.