QUEI TRE PUNTI IN SOSPESO E UN CALENDARIO INTASATO (PER QUALCUNO "FALSATO")

Mancano otto giornate di campionato e alla ripresa molte squadre, tra cui la Fiorentina, dovranno fare un bel tour de force perché, oltre agli impegni extra campionato come le Coppe, c'è da recuperare una o più gare. In particolare delle gare saltate tra dicembre e gennaio, per via del Covid e di alcune disposizioni delle Asl (molte delle quali annullate) devono essere giocate, o resta ancora in sospeso il loro destino per via di alcuni ricorsi, Udinese-Salernitana, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter.

Dopo Stefano Pioli interessato con il suo Milan alla lotta scudetto e alle vicissitudini in particolare dell'Inter, in queste ore anche Walter Mazzarri si è unito al coro di chi non gradisce che ci siano da fare ancora cinque recuperi, sostenendo che in questo modo il campionato sia falsato. In un'intervista a SkySport infatti il tecnico toscano, allenatore del Cagliari invischiato nella lotta per non retrocedere, ha infatti detto: "E' assurdo vedere a otto giornate dalla fine che non ci sono tutte le squadre alle pari in termini di gare giocate. Bisogna fare una grande e immediata riflessione. E cambiare le regole della Giustizia Sportiva: bisogna decidere subito, le gare vanno giocate tutte allo stesso modo. Bisogna recuperarle il prima possibile: queste cose possono falsare il campionato".

Indipendentemente da cosa si pensi effettivamente ci sono squadre che devono addirittura recuperare due gare, come la Salernitana e l'Udinese. In particolare la squadra di Nicola, da fanalino di coda con 16 punti, con gli ipotetici 6 punti si ritroverebbe a -3 dal Cagliari quartultimo e dunque dalla zona salvezza. I bianconeri, più tranquilli, lo sarebbero molto di più se da 30 passassero a 36.

Guardando in casa Fiorentina, la gara con l'Udinese da recuperare insieme a quella che deve giocare l'Atalanta con il Torino lascia la zona Europa molto incerta perché averli o non averli questi tre ipotetici punti cambia le prospettive di classifica. Dalla Lega tutto tace sulle date che, per quanto riguarda appunto i viola deve tenere conto sia del fatto che l'Udinese ha un'altra gara da recuperare (ma c'è il ricorso dei friulani al Coni) sia della gara di Coppa Italia il 20 aprile (slot quindi non sfruttabile) oltre ad un infrasettimanale già in calendario e all'anticipo di Pasqua, tutte cose che rendono impossibile recuperare prima di fine aprile. Ecco per ora gli impegni dei viola per il mese di aprile: 3 aprile - 31ª giornata: Fiorentina-Empoli; 10 aprile - 32ª giornata: Napoli-Fiorentina; 16 aprile - 33ª giornata: Fiorentina-Venezia; 20 aprile - semifinale di Coppa Italia: Juventus-Fiorentina; 24 aprile - 34ª giornata: Salernitana-Fiorentina.