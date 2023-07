QUASI METÀ FIORENTINA IN SCADENZA, MA QUANTE OPZIONI. IL PUNTO DI FV SUI CONTRATTI

Fonte: con la collaborazione di Andrea Giannattasio

La Fiorentina 2023/24 ha in rosa 48 calciatori, escludendo chi è nato dopo il 2003 ad eccezione dei due baby portieri Martinelli e Vannucchi. Dei 48 contratti, essendo soltanto giocatori di proprietà, quasi la metà sono in scadenza tra meno di un anno. Dal tanto chiacchierato Castrovilli, fino al leader Bonaventura e alla rivelazione Cerofolini passando per Jovic, Kokorin e Ranieri, si registrano ben 20 accordi in scadenza nel 2024.

C'è però da fare anche un'importante specifica, che verrà automatica leggendo l'elenco di seguito: la Fiorentina ha comunque tante opzioni di rinnovo in mano sua, le stesse che permettono di ragionare sulle cessioni di Amrabat e Igor come se avessero ancora due anni di contratto, quella che non è ancora stata attivata per Kouame pena incremento significativo dell'ingaggio. Benassi, Duncan, Terzic: tutti e tre in scadenza, il tempo residuo nell'accordo e un rinnovo fin qui abbastanza lontano per ognuno di loro potrebbero essere indizi di partenza.

Di recente capitan Biraghi ha visto attivare l'opzione per andare fino al 2025, guardando ancora più avanti sono lunghi e stabili i contratti di pezzi da novanta come Cabral e Gonzalez, entrambi in scadenza nel 2026, o ancora Barak, Dodo e Milenkovic, questi ultimi gli unici ad avere un accordo attivo fino al 2027.

30 GIUGNO 2024 (20)

Amrabat (opz. 2025) - Benassi - Bonaventura (opz. 2025) - Capasso (opz. 2026) - Castrovilli - Cerofolini - Corradini (opz. 2026) - Distefano - Duncan - Fiorini - Fruk - Igor (opz. 2025) - Jovic (opz. 2026) - Kokorin - Kouame (opz. 2025) - Krastev (opz. 2026) - Ranieri - Rasmussen - Spalluto - Terzic

30 GIUGNO 2025 (15)

Agostinelli - Biraghi - Dalle Mura - Dutu - Ferrarini - Frison - Gentile - Gori - Lucchesi - Martinez Quarta - Munteanu - E. Pierozzi - N. Pierozzi - Terracciano - Vannucchi

30 GIUGNO 2026 (10)

Bianco (opz. 2027) - Brekalo - Cabral - Gonzalez - Ikone - Mandragora - Martinelli - Sabiri - Sottil - Toci

30 GIUGNO 2027 (3)

Barak - Dodo - Milenkovic