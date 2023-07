QUARTA SCALDA I MOTORI: VUOLE IL POSTO, MA LASCIA LE PORTE APERTE SUL FUTURO

FirenzeViola.it

Per la Fiorentina domani sarà il primo giorno di ritiro. Il raduno e i test amichevoli che disputerà la squadra viola nelle prossime settimane serviranno per dare risposte importanti sul campo e saranno, allo stesso tempo, funzionali per dettare i movimenti di mercato che gli uomini di mercato viola porteranno avanti. In questo senso nel giro di un mese si potrebbe delineare il futuro di Martinez Quarta.

Il difensore argentino in una recente intervista rilasciata a ESPN infatti ha detto di trovarsi bene a Firenze ma nel frattempo ha precisato anche che: "E' appena iniziato il mercato e tra poco anche il ritiro, fino al 31 agosto è lunga, devo valutare anche l’aspetto calcistico" e poi ha aggiunto "voglio confermarmi e giocare il più possibile. Non so dove lo farò. Ora sono alla Fiorentina, sono concentrato per tornare, fare una bel ritiro e conquistarmi un posto”. Dichiarazioni che non danno molte certezze sul futuro e che lasciano un po' aperte tutte le porte possibili.

Un ruolo chiave in termini di mercato potrebbe giocarlo il dt Burdisso, con cui il classe '96 ha stretto negli anni un solido rapporto. Ma è normale che per un difensore con anni di esperienza in Serie A alle spalle e nel pieno della maturità calcistica, abbia degli estimatori, soprattutto in Spagna. Sicuramente uno degli obiettivi dell'argentino è avere più continuità rispetto all'ultima stagione, dove le disattenzioni non sono mancate. In determinate occasioni, qualche errore di troppo lo ha fatto scendere nelle gerarchie del tecnico.

Ma con Igor nella lista dei partenti, la strada per un posto da titolare accanto a Milenkovic, al momento, sembra essere spianata. Probabilmente la Fiorentina si aspetta anche uno step in più da un calciatore che in qualche occasione ha portato anche la fascia di capitano al braccio. E' chiaro che fare un bel ritiro e giocare con continuità chiuderebbe ogni singolo punto interrogativo sul suo futuro. Fino a quel momento potrebbe succedere di tutto, con il calciatore che con le sue dichiarazioni non ha voluto lasciare nulla al caso.