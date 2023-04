QUARTA-IGOR UNA GARANZIA, ADESSO MILENKOVIC NON È PIÙ INTOCCABILE

Con una striscia aperta di nove vittorie consecutive la Fiorentina è in questo momento una delle migliori squadre in Europa. Dalle parti di viale dé Fanti tutto si è ribaltato in poco meno di 60 giorni, ovvero dalla trasferta in Portogallo col Braga, il 16 febbraio scorso. Tra le cause del Rinascimento Viola c’è sicuramente un rendimento difensivo che si è impennato verso l’alto nelle ultime settimane.

La ripartenza della squadra di Vincenzo Italiano poggia su Igor, Lucas Martinez Quarta e Nikola Milenkovic, le tre colonne d’Ercole a protezione di Pietro Terracciano. Nelle ultime nove partite la Fiorentina ha tenuto per sei volte la porta inviolata, subendo solamente 5 reti in totale (l’ultima nella gara di ritorno col Sivasspor, ormai 20 giorni fa). Ma nell’exploit viola non tutti i tre centrali “titolari” di Italiano hanno avuto la stessa importanza: tra le tre coppie combinabili, quella che ha giocato di più nell’ultimo periodo è quella composta da Igor e Martinez Quarta.

Il duo sudamericano ha saputo sopperire alla grande agli acciacchi fisici di Milenkovic: nelle ultime 7 uscite, per 5 volte Italiano ha proposto l’accoppiata Martinez Quarta-Igor ed in queste gare la Fiorentina ha preso una sola rete, vincendo sempre. Con il tandem albiceleste-verdeoro in campo dal primo minuto la Viola non perde dall’ottobre scorso (sconfitta interna contro la Lazio.

Soprattutto il rendimento costante del Chino, un fattore sia in fase difensiva che nella prima costruzione del gioco, ha ribaltato le gerarchie di inizio stagione, che vedevano Milenkovic pilastro difensivo, con Igor e Quarta a giocarsi lo slot accanto al serbo. Dopo l’ennesima prova di solidità del duo sudamericano, diventa davvero complicato per Italiano intaccare l’alchimia difensiva creata in queste ultime uscite.

Il tecnico viola però guarda in avanti e, come annunciato, con lo Spezia farà scelte di formazione anche in vista del delicato match di giovedì, quando in Polonia la Fiorentina giocherà l’andata dei quarti di Conference. Per questo, domani sono attese novità anche dietro e Milenkovic, recuperato a pieno dopo l’attacco febbrile che lo ha costretto a saltare la gara di Cremona, potrebbe tornare in campo dal primo minuto per tentare di riconquistare il posto anche in vista delle sfide europee.