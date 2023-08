QUARTA E QUALCHE DUBBIO IN PIÙ: EL CHINO TRA VIOLA E ARGENTINA

Lucas Martinez Quarta sta vivendo una situazione prossima al paradossale in questo inizio di preparazione. Perché se da una parte l'addio di Igor ha fatto subito pensare ad una promozione tra i titolarissimi del centrale argentino, l'arrivo di Mina e soprattutto qualche sbavatura - soprattutto a Belgrado - hanno fatto subito scendere le quotazioni del Chino, il cui obiettivo è sì riprendersi il posto nell'undici titolare di Italiano ma soprattutto convincere Lionel Scaloni a riportarlo nella lista dell'Argentina.

Proprio dal Sudamerica rimbalza la voce della volontà addirittura del River Plate di riportare Martinez Quarta là dove si è affermato e garantire così al centrale difensivo la continuità che spera. Solamente una voce di corridoio per il momento (riportata da Oscar Ruggeri, uomo vicino a Quarta, in un programma di ESPN) che dà però l'idea di come sia nebuloso il presente di un calciatore acquistato dalla Fiorentina per oltre 12 milioni di euro nell'ottobre 2020.

Ad oggi dovrebbe essere lui il titolare assieme a Milenkovic ma le prime scelte di Italiano hanno indicato in Ranieri, soprattutto perché mancino, il ruolo di centrale di sinistra. E se si dovranno ancora una volta lottare il posto Quarta e Milenkovic, la sensazione è che lo spazio per l'argentino possa non essere molto.

In queste settimane Italiano ed il giocatore valuteranno come proseguire nel rapporto ben sapendo che tutti si aspettano un passo in avanti da Quarta, arrivato a Firenze con le stimmate del predestinato ma ancora troppo incerto per diventare una colonna portante della Fiorentina.