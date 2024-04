QUARTA E MILENKOVIC, IL RESTO E' UN'ALTRA PRESTAZIONE OPACA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

TERRACCIANO - Poco impegnato osserva il diagonale di Vydra finire largo non di molto. Nel secondo tempo va nello stesso modo, 6

DODÒ - Buona chiusura centrale su uno dei primi lanci per Sulc, poi si ripete in avvio di ripresa in scivolata su Chory. Molto meno preciso al cross nel secondo tempo. Troppo, 5,5

MILENKOVIC - Sulle palle alte è battaglia con Chory fin dai primi minuti. Fa buona guardia sulla punta alta quasi due metri ed è uno dei pochissimi a salvarsi da una prestazione opaca, 6

QUARTA - Buono l’intervento su Vydra nella prima occasione ceca, poi alla mezz’ora ci prova dalla lunga distanza. Meno impegnato nella ripresa gioca la sua onesta partita, 6

BIRAGHI - Poca spinta sulla sua fascia e un’occasione, quella di Vydra, che nasce dalla sua corsia di competenza. Apre la ripresa con qualche traversone poco preciso e in fase di spinta non si vede, 5

ARTHUR - Primo tempo con un ritmo che non favorisce troppo la manovra corale. Debole e fuori misura il tiro che apre la ripresa, emblema di un rientro al piccolo trotto, 5

Dal 33’st MAXIME LOPEZ - Alimenta il possesso palla, 6

MANDRAGORA - Qualche palla scodellata in area senza troppa precisione ma anche il cross per il colpo di testa di Belotti poco dopo la mezz’ora. Poca inventiva in una serata grigia, 5,5

NICO - Cadu lo stende dopo un quarto d’ora rimediando il primo giallo della sfida. Di testa trova un buon appoggio su corner ma appostato sul secondo palo non c’è nessuno pronto a sfruttarlo. Non pervenuto nella ripresa se si esclude un’unica imbucata per Beltran. Desaparecido, 5

Dal 39’st IKONÈ - S.v.

BELTRAN - Parte qualche metro dietro rispetto al solito e forse anche per questo non riesce a rendersi troppo pericoloso. Arriva al tiro su invito di Nico trovando la doppia risposta di Jedlicka a qualche minuto dalla sostituzione. Resta lontano dall’area di rigore, 5,5

Dal 24’st BARAK - Non cambia volto alla manovra offensiva né trova varchi per rifornire Nzola, 5,5

SOTTIL - Dalla sua parte prova a cercare la profondità ma nel primo tempo raramente ci riesce. Nel secondo tempo l’unico spunto costa il giallo a Reznik ma è davvero troppo poco, 5

Dal 33’st KOUAMÈ - Italiano gli chiede di trovare profondità, lui non fa a tempo a trovarla, 5,5

BELOTTI - Si vede poco nella prima fase di gara poi ci prova di testa su invito di Mandragora trovando la prima risposta del portiere ceco. Poco servito ma pure poco mobile, 5

Dal 24’st NZOLA - Al posto di Belotti fa più o meno le stesse cose peccando anche nei controlli, 5,5

ITALIANO - Rilancia Sottil a sinistra con Beltran e Nico dietro a Belotti, in mezzo Mandragora accanto al rientrante Arthur mentre dietro esce Ranieri per lasciar spazio a Quarta al fianco di Milenkovic. La sua squadra sbatte sul muro ceco nel primo tempo anche per una manovra troppo prevedibile e più o meno lo stesso capita nella ripresa anche se i rischi sono minori. Tira fuori Belotti e Beltran per Nzola e Barak, di lì a poco prova anche Kouamè e Maxime per Sottil e Arthur, infine getta nella mischia Ikonè. La sua squadra però non si sveglia da un torpore simile a quello visto a Torino, con la differenza che il Viktoria non è la Juve e che la migliore occasione è della squadra ceca peraltro scesa in campo con parecchie assenze, 5