QUANTI INFORTUNI PER GONZALEZ! 31 PARTITE SALTATE NEGLI ULTIMI 4 ANNI

Con solo 10 punti guadagnati nelle prime 11 giornate di Serie A la Fiorentina si sta allontanando sempre di più dagli obiettivi prestabiliti durante l'estate e dalle posizione valide per un posto in europa. Oltre i problemi di prevedibilità tattica Vincenzo Italiano ha dovuto anche occuparsi dei tantissimi infortuni accorsi alla sua squadra, su tutti Nico Gonzalez.

L'attaccante argentino ha giocato in questo preludio di stagione soltanto 389' minuti ma mettendo a segno 4 reti (una ogni 98 minuti), a dimostrare quanto sia importante per i viola averlo a disposizione per cercare di recuperare tutte le posizioni perse. Dopo un problema all'anca accusato in amichevole contro il Betis e una tallonite continua che in totale lo hanno costretto a saltare 6 partite, è arrivato anche il terzo forfait stagionale per un risentimento muscolare ai flessori del ginocchio sinistra, verranno fatto oggi ulteriori esami per fare valutazioni più precise sui tempi di recupero (QUI)

Non è però la prima volta che succede, infatti Gonzalez ha saltato 22 partite per colpa di diversi problemi fisici allo Stoccarda, facendo così lievitare a 10 il numero di infortuni in queste 4 stagioni in Europa per un totale di 230 giorni di assenza in campo, una cifra esorbitante se pensiamo alla grande cifra spesa dalla dirigenza viola nell'estate 2021, circa 27 milioni di euro totali, rendendolo così l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina.

I giorni di stop dell'argentino durante la sua esperienza fiorentina potrebbero crescere ancora di più visto l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo contro l'Inter al 7' e il mondiale invernale che causerà un grande sforzo fisico.