QUANTE SOLUZIONI PER LA TREQUARTI. CHANCE IKONÉ E SPAZIO PER TUTTI NEI PROSSIMI 180'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giocheranno i migliori contro il Genoa. Raffaele Palladino sa perfettamente che la partita di domani è delicatissima e proprio ora che la strada imboccata pare quella quella giusta, occorre non sbagliare direzione. Un po' di turn over inevitabilmente ci sarà, ma senza stravolgere la squadra. In particolare sarà interessante capire che cosa accadrà nel reparto avanzato, dove magicamente tutto sembra funzionare alla perfezione. Sì, magicamente anche perchè nonostante l'infortunio di Gudmundsson, l'acquisto estivo più importante, la Fiorentina ha continuato a costruire e realizzare gol a raffica e soprattutto a vincere. Ecco, se è vero che l'assenza dell'islandese resta pesante, Palladino ha comunque a disposizione tante soluzioni per il pacchetto avanzato. E per i prossimi 180 minuti, contro Genoa e Torino, l'impressione è che potrebbe esserci l'occasione per varie rotazioni. Con un punto fermo però, Moise Kean. In questo momento, vista la carica e il periodo di forma del centravanti viola, diventa quasi impossibile rinunciarci.

A Genova, gli interpreti in avanti potrebbero cambiare e un turno di riposo potrebbe esserci per Colpani che finora ha disputato tutte le partite di campionato da titolare alzando progressivamente un minutaggio che fino a qualche tempo fa pareva non poter andare oltre l'ora di gioco. Potrebbe esserci quindi la grande occasione per Ikonè, chiamato a dimostrare che, dopo la doppietta in Conference, dentro di lui arde un fuoco nuovo. Beltran potrebbe essere confermato nel ruolo in cui si è fatto apprezzare contro la Roma e non è da escludere che Palladino possa di nuovo schierare come titolare Bove. E' vero che l'ex giallorosso sta giocando sempre ma va anche detto che domenica scorsa è stato sostitituto al sessantacinquesimo. E poi in questo momento Bove rappresenta quel jolly prezioso che offre alla Fiorentina più soluzioni sia per l'attacco che per il centrocampo.

Per la partita con il Torino poi le soluzioni sembrano ancor più ampie, con il possibile ritorno di Colpani dal primo minuto magari al posto di Beltran, con Sottil - anche lui in crescita nelle ultime gare - eventualmente al posto di Bove e con Kouame che potrebbe rilevare Ikonè. Naturalmente in questo caso ci spingiamo anche troppo avanti con le previsioni, ma resta un dato di fondo. E cioè che la rosa a disposizione di Palladino, soprattutto per la trequarti, offre numerose opportunità. Se il tecnico dovesse poi riuscire nell'impresa di elevare il livello di calciatori come Ikonè e Sottil, ecco che le potenzialità della Fiorentina diventerebbero ancor più interessanti. E certi obiettivi potrebbero diventare meno lontani.