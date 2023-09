QUAL È LA VERA FIORENTINA? TANTE INCOGNITE PER 21 GIORNI IN APNEA

FirenzeViola.it

Qual è la vera Fiorentina? Questa, se non quale altra domanda, potrebbero porsi i sostenitori viola dopo un inizio di stagione a dir poco sulle montagne russe? Dallo scoppiettante 1-4 di Genova al cocente 4-0 di San Siro, la squadra di Italiano ha messo in mostra tante, se non troppe, versioni di sé stessa.

“Oggi è stata una partita negativa, la archiviamo e sappiamo che non è questa la Fiorentina”, apostrofava proprio Vincenzo Italiano in conferenza stampa dopo la resa della sua squadra al cospetto dell’Inter. Il tecnico viola ci ha tenuto a rimarcarlo - com’è normale e scontato che sia -, ma per dimostrare che questa è la verità ci sarà da attendere la fine dalla sosta per le nazionali. Giorni che consentono di ricaricare le pile verso la ripresa, mettere a punto le richieste tattiche e tecniche dell’allenatore e ritrovare, specie per alcuni, la miglior forma fisica.

E se l’avvio di stagione è stato subito scintillante, non sarà da meno la ripresa e in generale il periodo successivo. Si ricomincia subito con un big match, al Franchi contro l’Atalanta, antipasto di una tre settimane che vedrà i viola giocare 7 partite, tutte a distanza di 3-4 giorni, facendo la spola tra Italia ed Europa, per chiudere poi con un altro scontro ad alta tensione, quello del Maradona contro il Napoli.

Non mancano i punti interrogativi da cui si auspicano risposte positive. Come il rientro di un Mina protagonista con la Colombia ma che in viola deve ancora debuttare; come la messa a punto di Nzola e il rientro dal Sudamerica di Gonzalez e Beltran; come le condizioni di Ikoné; come l’impiego di Parisi rispetto al più utilizzato Biraghi, e chi più ne più ne metta.

Con l’attesa di capire, dopo aver visto più facce, qual è la vera Fiorentina.