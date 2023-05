PUNTO E A CAPO. JOVIC-CABRAL, LA SFIDA PER PRAGA È 50 E 50

FirenzeViola.it

La situazione attaccanti in casa Fiorentina ricorda un po' il gioco dell'oca: ogni volta che sembra vicina una decisione finale, si riparte dal via. E così ad una settimana dalla partita più importante della stagione, Luka Jovic e Arthur Cabral partono sostanzialmente alla pari per una maglia da titolare a Praga.

Domani al media-day Italiano forse farà un po' di chiarezza sulle condizioni in particolare del brasiliano, vittima di un problema al piede qualche settimana fa e non ancora al 100%. Il tecnico viola nell'immediato post-partita di Fiorentina-Roma ha fatto capire tutta la sua stima per Jovic, finalmente al centro del progetto e non più oggetto misterioso del parco giocatori viola. E soprattutto non ha fatto neanche assaggiare di nuovo il campo a Cabral, in panchina l'intera partita e al termine della sfida con i compagni a fare riattivazione muscolare al Franchi.

Firenze come sempre si divide tra chi vede nel serbo l'uomo della provvidenza e chi ancora punta su Cabral eroe di inizio 2023. Certo è che in questo senso soprattutto la partita di Sassuolo è destinata a dare indicazioni precise su chi potrà partire dall'inizio contro il West Ham: è difficile pensare ad un Cabral in campo dal 1' a Praga se non metterà piede neanche a Reggio Emilia. In quel caso arriverebbe alla finale senza minuti in campo da oltre 14 giorni.

La rincorsa ad una maglia da titolare nella finale di Conference è dunque iniziata: starà ad Italiano prendere una scelta che è destinata ad indirizzare la sfida e probabilmente anche la stagione.