PROVACI ANCORA NZOLA. OGGI L'ULTIMA CHIAMATA?

Il calcio ai tempi del calciomercato presenta partite che possono voler dire tanto per il presente, ma soprattutto per il futuro. È il caso di quei giocatori ancora in bilico nelle rispettive squadre a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, tra chi con grandi prestazioni riesce a farsi togliere dal mercato e chi invece deve dire definitivamente addio perché capisce che restare in quel club non è più la cosa giusta. In questo limbo attualmente vive M'Bala Nzola, preso la scorsa estate per essere da subito un punto fermo della Fiorentina 2023/24 ma fin qui autore di prestazioni che non hanno ancora convinto.

Gli ultimi segnali fanno ben sperare Vincenzo Italiano e la dirigenza viola, perché sebbene contro il Napoli in Supercoppa non sia riuscito ad incidere nei minuti finali in cui è entrato in campo, finalmente dopo i primi mesi un po' a rilento anche dal punto di vista fisico, Nzola appare in allenamento pimpante e in forma. Per questo il tecnico viola valuterà fino all'ultimo se provare a buttarlo nella mischia fin da subito contro l'Inter oppure, come è probabile, tenerlo in panchina e provare ad inserirlo a partita in corso. In ogni caso, sarà una partita che potrebbe dire molto anche del futuro dell'angolano, rimasto a Firenze e non partito per la Coppa d'Africa proprio per esserci in serate come quella di oggi.

Non è ormai un mistero che tra le alternative che la Fiorentina sta valutando sul mercato c'è anche una punta, con Andrea Belotti che vede in Firenze la prima scelta e l'opzione ideale per il suo trasferimento. Il club viola non ha dubbi sul fatto che non prenderà nessuna punta se non si troverà una soluzione per Nzola, sul quale si sono già fatte avanti diverse squadre ma nessuna ancora che convinca appieno né il giocatore, che vorrebbe restare in viola, né tantomeno la società che non ha certo intenzione di svendere uno degli investimenti più importanti dello scorso mercato.

In attesa di giornate che saranno molto calde sul fronte attacco, c'è l'Inter: l'occasione migliore per Nzola per spazzare via tutte le voci di mercato e iniziare davvero una nuova avventura sulle sponde dell'Arno.