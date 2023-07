PROVACI ANCORA LUKA. I PRIMI GIORNI MOSTRANO JOVIC DIVERSO

FirenzeViola.it

Chi ha avuto modo di vedere da vicino i primi allenamenti della Fiorentina al Viola Park racconta di un Luka Jovic lontano parente di quello che l'anno scorso si presentò ai nastri di partenza dopo anni di sostanziale inattività e indietro dal punto di vista fisico. L'attaccante serbo è tornato dalle vacanze asciutto e preparato ad una nuova stagione con la maglia viola, e anche Italiano è rimasto piacevolmente colpito dall'atteggiamento di un calciatore che fin qui ha dimostrato molto meno di quello che tutti si aspettavano.

Non è una garanzia assoluta di permanenza a Firenze dopo l'estate, ma da tutte le parti coinvolte è sempre filtrata la volontà di provarci ancora dopo una stagione di alti e soprattutto bassi: dall'entourage continuano a smentire la possibilità di trasferirsi altrove nonostante le voci si rincorrano soprattutto dalla Turchia, la Fiorentina apre un po' di più la porta ma non ha certo intenzione di svendere un calciatore che in ogni caso a fine stagione arriverà ad un bivio: svincolarsi oppure poter rinnovare ad una cifra molto alta.

Se arriverà l'offerta giusta allora la società viola la valuterà, altrimenti avanti con il duo Cabral e Jovic. Perché soprattutto il serbo ha qualche sassolino da togliersi e qualche giustificazione da usare: ora conosce meglio l'italiano e il calcio di Italiano, ma soprattutto ha ritrovato quella voglia di far vedere tutto il suo talento dopo gli anni in ombra di Madrid. È ancora presto per dire se il percorso porterà a riuscire in questo intento, ma l'inizio fa ben sperare: Jovic vuole riprendersi con gli interessi l'affetto dei tifosi.