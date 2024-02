PROVACI ANCORA ITALIANO. TUTTE LE SOMIGLIANZE COL 2023

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È il 16 febbraio, la vittoria manca dal 7 gennaio e la stagione sembra poter tristemente andare verso il peggio con la squadra scollata e sulle ginocchia e il rischio di essere addirittura risucchiata nella lotta salvezza. No, non è il 2024 ma il 2023, un anno fa esatto, perché il calcio ha la grandiosa capacità di essere sempre diverso e sempre uguale allo stesso tempo.

La Fiorentina che si lecca le ferite dopo la dolorosa sconfitta contro il Bologna è in una situazione incredibilmente simile a quella che il 12 febbraio 2023 perdeva 1-0 in casa della Juventus e scivolava a 30 punti prima di affrontare l'Empoli al Franchi. Corsi e ricorsi, anche se stavolta l'Empoli sarà da affrontare al Castellani: un anno fa finì 1-1 con le reti di Cambiaghi e Cabral, stavolta la storia della partita è ancora tutta da scrivere.

Ma le somiglianze sono impressionanti, tra le polemiche per una squadra che non rende quanto dovrebbe e proprio il Bologna che aprì, anche un anno fa, la frattura forse più grande da quando Rocco Commisso e Joe Barone sono a Firenze, con lo scontro accesissimo tra il dg ed un tifoso fuori dal Franchi che fu placato solo dalle Forze dell'Ordine. Come un anno fa, il calendario per la Viola non è affatto semplice anche se stavolta c'è qualche impegno ancora più difficile sulla carta. I punti in classifica però sono ben 6 in più rispetto a quando iniziò la cavalcata che alla fine fece piazzare all'ottavo posto gli uomini di Italiano impegnati anche in Conference e in Coppa Italia. Provaci ancora, Vincenzo: la stagione della Fiorentina, dovesse emulare quella dell'anno scorso magari con risultati migliori in finale, ha ancora tempo per svoltare. E solo un anno fa ti è stato dimostrato.