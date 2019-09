PROGETTO A LUNGO TERMINE

"La buona notizia è che abbiamo mantenuto la promessa su Chiesa, per il quale ho dei progetti molto più a lungo termine". Con queste parole, nella conferenza stampa di oggi, Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha aperto un nuovo capitolo su Federico Chiesa, dopo quello terminato ufficialmente ieri sera alle 22 con la chiusura del calciomercato estivo. La permanenza del numero 25 è la vera grande vittoria della nuova proprietà in questi primi mesi a Firenze ma la questione non è ancora finita, visto che il patron gigliato ha affermato di voler continuare ancora a lungo con il suo gioiello in rosa.

Il contratto di Chiesa scadrà nel 2022 ma questa data non interessa né a Commisso né a Joe Barone, suo braccio destro, e nelle prossime settimane, adesso che il mercato è finalmente finito, la società si siederà al tavolo insieme al giocatore e suo padre Enrico per proporgli il rinnovo, con un sostanziale aumento dell'ingaggio. Al momento il numero 25 guadagna un totale di 2 milioni di euro (bonus compresi) a stagione ma con la nuova proposta potrebbe quasi arrivare al doppio. Difficile capire cosa potrà rispondere il diretto interessato, che magari chiederà anche del tempo per riflettere, ma la volontà della Fiorentina è chiara e con il contratto ancora relativamente lungo è proprio il club viola ad avere ancora il coltello dalla parte del manico.

Certo, i primi due risultati della stagione, sulla falsariga di quelli che hanno concluso la scorsa, non hanno aiutato Commisso, ma se la squadra dovesse iniziare a ingranare e la classifica dovesse sorridere ecco che lo stesso Federico Chiesa potrebbe davvero riflettere su un futuro ancora a Firenze. Troppo presto per parlarne, troppo presto per fare previsioni, ma la volontà del patron è chiara e le sue parole di oggi non hanno lasciato spazio a dubbi: l'idea è costruire la squadra del futuro intorno a lui.