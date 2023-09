PROBABILI FORMAZIONI: ZERO DUBBI SU NZOLA. BALLOTTAGGIO IN REGIA

Fonte: a cura di A.Gian.

Quotidiani questa mattina quasi tutti d'accordo su quella che sarà la probabile formazione della Fiorentina in vista del match di questo pomeriggio a Udine, in programma alle ore 15. Al di là di alcune variazioni legate ai singoli (soprattutto in difesa e a centrocampo), buona parte della stampa scritta - sportiva e non - concorda che Vincenzo Italiano rispetto alla sfida di Conference di giovedì metterà in atto un parziale turnover nell'undici di partenza della Dacia Arena. In porta si rivedrà Terracciano, mentre in difesa sembra scontato per tutti l'impiego di Dodo e Ranieri, uomo-copertina della notte a Genk. Dubbi, invece, sugli altri due interpreti della retroguardia, con alcuni giornali che propendono per Martinez Quarta (altri per Milenkovic) e per Parisi (ma alcuni vedono capitan Biraghi in campo).

Qualche ballottaggio anche a centrocampo: Mandragora sarà titolare per tutti mentre Maxime Lopez è l'idea solo di una parte della stampa di oggi. Per gli altri, si rivedrà dal 1' Arthur (ma dalle informazioni che risultano a Firenzeviola.it, oggi sarà la prima da titolare del francese). Pochi dubbi in attacco dove - salvo rare eccezioni - la trequarti dietro Nzola (dal 1' per tutte le testate) dovrebbe essere composta da Kouame, Bonaventura e Brekalo (ma qualcuno spinge anche per Sottil). Ecco, nel dettaglio, tutte le formazioni dei giornali in edicola oggi:

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Il Corriere dello Sport-Stadio: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Kouame; Nzola.

Tuttosport: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Sottil; Nzola.

La Nazione: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Il Corriere Fiorentino: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

La Repubblica: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Firenzeviola.it: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Lopez, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola.