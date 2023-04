PROBABILI FORMAZIONI: TORNANO DAL 1' I NAZIONALI, DUBBIO MILENKOVIC

Fonte: dal nostro inviato a Cremona

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Una vigilia più complicata delle altre. Vincenzo Italiano, probabilmente, avrebbe voluto tutt’altro eppure a poche ore dalla sfida contro la Cremonese (primo match che mette in paio davvero una fetta importante di stagione) il tecnico ha dovuto fare a meno di Saponara e del miglior Milenkovic. Il numero 8, per un forte attacco febbrile, è rimasto a casa per farsi trovare pronto in vista della sfida dell’ex contro lo Spezia mentre il serbo - per un problema speculare ma non confermato dalla Fiorentina - si aggregherà alla squadra solo stamattina.

Al netto di questa defezione e mezzo, l’undici che ha in mente di varare Italiano per l’andata delle semifinali di Coppa Italia non si discosterà molto dall’undici tipo: davanti a Terracciano, linea a quattro della difesa composta dai soliti Dodo e Biraghi sulle fasce con (a questo punto) Martinez Quarta e Igor coppia centrale, mediana con il duo ormai ossidato Mandragora e Amrabat e trequarti che sarà formata da Gonzalez, lasciato a riposo a Milano, Bonaventura al centro e Ikoné sulla sinistra. Davanti, ovviamente, Cabral sarà la punta di riferimento, in attesa di trovare la prima gioia in Coppa dopo le reti in campionato (6) e Conference League (5 più una nel playoff contro il Twente).

Dall’altra parte, la Cremonese di Ballardini sarà costretta a rinunciare ai suoi uomini migliori in difesa (Ferrari e Chiriches) e ad un’importante freccia in attacco (Okereke) ma potrà comunque contare sull’appoggio di uno stadio Zini esaurito (anche se dei 14mila presenti, almeno 4mila saranno di fede viola) e della voglia di fare la storia, ovvero fare quel passetto in più verso la finale che non riuscì alla mitica “Cremo” del 1986/87, che pur militando in Serie B si fermò al penultimo atto dopo una splendida cavalcata.

CREMONESE (3-5-2): 12 Carnesecchi; 4 Aiwu, 15 Bianchetti, 5 Vasquez; 17 Sernicola, 26 Benassi, 27 Galdames, 6 Pickel, 3 Valeri; 74 Tsadjout, 90 Dessers.

A disposizione: 45 Sarr, 13 Saro, 45 Lochoshvili, 33 Quagliata, 18 Ghiglione, 19 Castagnetti, 28 Meité, 10 Buonaiuto, 99 Basso Ricci, 20 Afena-Gyan, 9 Ciofani

Allenatore: Ballardini.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 28 Martinez Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi; 34 Amrabat, 38 Mandragora; 22 Gonzalez, 5 Bonaventura, 11 Ikoné; 9 Cabral.

A disposizione: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 4 Milenkovic, 23 Venuti, 16 Ranieri, 15 Terzic, 42 Bianco, 72 Barak, 10 Castrovilli, 77 Brekalo, 33 Sottil, 99 Kouame.

Allenatore: Italiano.