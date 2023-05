PROBABILI FORMAZIONI: ITALIANO PREPARA L'UNDICI TIPO, TORNA BONAVENTURA. DAVANTI CABRAL

FirenzeViola.it

La Fiorentina scenderà in campo questa sera nella gara valida per la semifinale di andata di Conference League contro il Basilea. Andranno in campo i migliori e soprattutto chi sta meglio. Vincenzo Italiano ha sciolto qualche dubbio nella conferenza stampa di ieri e prepara l'undici tipo. Stando a quanto dichiarato dal tecnico quindi dovrebbe farcela Terracciano nonostante qualche linea di febbre delle ultime ore. Lo stesso sembra valere per Cabral che oggi si è allenato in gruppo e ha risposto bene, per riprendere le parole del mister. Non ci saranno invece Milenkovic, squalificato, e Sottil, fermato da qualche acciacco dell'ultimo minuto.

Ecco che l’undici che ha in mente di mandare in campo Italiano per questa semifinale potrebbe essere il seguente. Davanti a Teracciano, la linea a quattro della difesa dovrebbe essere composta da Dodo e Biraghi sulle fasce, con Martinez Quarta e Igor coppia centrale (occhio anche alla possibile sopresa Ranieri, di cui Italiano ha parlato molto bene). In mediana si prepara il duo formato e consolidato da Mandragora e Amrabat, e la trequarti potrebbe essere formata da Gonzalez a destra, Bonaventura al centro e Ikone sulla sinistra. Davanti, salvo sorprese, dovrebbe essere ancora Cabral la punta di riferimento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 28 Martinez Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi; 34 Amrabat, 38 Mandragora; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 22 Gonzalez; 9 Cabral.

A disposizione: 1 Cerofolini, 51 Vannucchi, 23 Venuti, 16 Ranieri, 15 Terzic, 32 Duncan, 72 Barak, 10 Castrovilli, 42 Bianco, 8 Saponara, 77 Brekalo, 99 Kouame, 7 Jovic.

Allenatore: Italiano.

BASILEA (3-4-2-1): 1 Hitz; 5 Lang, 15 Adams, 36 Akahomen; 27 Ndoye, 23 Burger, 34 Xhaka, 7 Millar; 9 Amdouni, 19 Males; 17 Zeqiri.

A disposizione: 13 Salvi, 16 De Mol, 28 Vogel, 21 Pelmard, 18 Essiam, 8 Diouf, 33 Calafiori, 30 Kade, 90 Novoa, 10 Augustin, 14 Fink.

Allenatore: Vogel.