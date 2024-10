PROB. FORMAZIONE, DUBBIO KEAN MA PALLADINO VA VERSO LA CONFERMA DELL'11 DI LECCE

FirenzeViola.it

Questa sera alle 20:45 la Fiorentina tornerà in campo al Franchi per la sfida contro la Roma di Juric. Una partita che può significare tanto per i viola visto che, con un successo, raggiungerebbero il traguardo delle tre vittorie consecutive in campionato, cinque se si conta anche la Conference. Nella testa di Palladino, però, resta ancora qualche dubbio di formazione.

Dopo il riposo contro il San Gallo è pronto a riprendersi la titolarità tra i pali David De Gea, con Terracciano che tornerà a sedersi in panchina. Per quanto riguarda le fasce difensive, invece, tornano i titolari: Dodo sulla destra e Gosens sulla sinistra. Stesso discorso per la coppia di centrali con Ranieri e Comuzzo pronti a difendere la porta della Fiorentina.

In mezzo al campo è pronto a tornare dal primo minuto Cataldi, reduce dalla doppietta di domenica scorsa. Palladino, invece, chiederà gli straordinari ad Adli al fianco dell'ex Lazio e a Bove sulla fascia mancina. Dall'altro parte del campo, invece, è pronto a riprendersi la corsia destra Colpani, pronto a dare continuità alla bella prestazione contro il Lecce.

Il dubbio più grande resta là davanti e le condizioni di Kean saranno valutate fino a un'ora prima del calcio d'inizio. Il calciatore non vede l'ora di scendere in campo e, al momento, resta lui in vantaggio per guidare la azioni offensive viola.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltran, 4 Bove; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 33 Kayode, 65 Parisi, 3 Biraghi, 28 Martinez Quarta, 22 Moreno, 24 Richardson, 11 Ikoné, 7 Sottil, 99 Kouame.

Allenatore: Palladino.

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N’Dicka, 3 Angeliño; 19 Celik, 17 Kone, 4 Cristante, 59 Zalewski; 21 Dybala, 7 Pellegrini; 11 Dovbyk.

A disposizione: 98 Ryan, 89 Marin, 22 Hermoso, 15 Hummels, 12 Abdulhamid, 66 Sangaré, 26 Dahl, 28 Le Fée, 16 Paredes, 61 Pisilli, 35 Baldanzi, 18 Soulé, 14 Shomurodov.

Allenatore: Juric.