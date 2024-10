PROB.FORM., RICONFERMA PER ADLI. CHANCE PER COLPANI

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

Ci siamo. Stasera alle 20:45 la Fiorentina chiuderà la settima giornata di Serie A sfidando il Milan che momentaneamente ha il miglior attacco del campionato con 14 gol insieme al Napoli. Dopo aver vinto 2-0 contro i gallesi del New Saints, i viola vogliono ritrovare la vittoria anche in campionato in modo tale da affrontare la pausa legata agli impegni della Nazionale con più ottimismo. In casa viola pesa l'assenza di Mandragora, che ha rimediato una lesione al menisco che lo terrà fuori per circa un mese. In difesa, ancora in dubbio Marin Pongracic: l'ultima convocazione in prima squadra dell'ex Lecce risale al 15 settembre, quando la Fiorentina perse contro l'Atalanta per 3-2. In caso di convocazione, difficile vedere il croato tra gli undici titolari. Palladino quindi potrebbe riconfermare la coppia di centrali vista a Empoli composta da Comuzzo e Ranieri.

Difesa a quattro completata da Dodo a destra e Gosens a sinistra che sembrano essere due punti fermi della Fiorentina di Palladino. A centrocampo, l'allenatore viola potrebbe riconfermare Adli. Il centrocampista francese, ex della sfida, è stato fondamentale con il suo gol che ha permesso alla Fiorentina di sbloccare una partita difficile in Conference League. Ad affiancare il francese a centrocampo ci sarà Danilo Cataldi che dal suo arrivo a Firenze è sempre partito titolare in campionato e sta diventando sempre più centrale nella Fiorentina di Palladino.

Sulla trequarti dovrebbe tornare Colpani, ancora alla ricerca della sua migliore condizione, che partirà sulla destra. Dietro Moise Kean potrebbe agire Edoardo Bove, l'ex Roma spesso in partita lo abbiamo visto proprio a ridosso della punta. A completare il reparto ci sarà Albert Gudmundsson, che agirà sulla sinistra per accentrarsi con il destro. In attacco la punta sarà Moise Kean, in cerca della sua settima rete stagionale.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Bove, Gudmundsson; Kean. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All.: Fonseca