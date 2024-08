PRIORITÀ E CONFERME

FirenzeViola.it

La Juve che attende risposte pur a fronte di una cifra che per il momento non soddisfa la Fiorentina, l’Atalanta sullo sfondo che perdendo Lookman guadagnerebbe denari da reinvestire, nel mezzo Nico Gonzalez e inevitabilmente i destini viola sul mercato. Il tempo delle analisi del pari di Parma dura quello dei confronti con i risultati delle altre, e delle sorprese da prima giornata, perché il mercato la fa (di nuovo) da padrone. E così sarà fino a fine mese

Priorità Nico - Così ancora ieri il tormentone argentino è tornato a risuonare intorno ai campi del Viola Park, dove per inciso la squadra tornerà oggi per riprendere la preparazione in vista dell’esordio europeo con l’Akademia Puskas. Mentre il duello tra Juve e Atalanta si arricchisce del nome di Nico dopo i dialoghi su Koopmeiners c’è da augurarsi che prenda corpo un gioco al rialzo che alla fine favorisca i viola di fronte a una cessione se non proprio annunciata come minimo auspicata dal diretto protagonista. Insomma senza star troppo dietro a corsi e ricorsi storici se, come pare, la storia è al capolinea tanto vale incassare il più possibile e poi tornare a investire al meglio.

Conferme da Parma - Anche perché da Parma sono arrivate conferme ai bisogni di squadra e tecnico, non solo in attacco dove comunque l’arrivo di Gudmundsson copre la partenza di Nico, ma soprattutto in mezzo al campo e in difesa. Altri tasselli paiono fondamentali per coltivare ambizioni di un certo valore, a prescindere da quello che sarà il futuro di Amrabat e per non proseguire l’emergenza difensiva notata sabato nel finale di gara, ed è su questo fronte che c’è da scommettere lavorerà la dirigenza. Alle prese con un’altra vicenda di mercato ancora da completare come la partenza di Nico, e soprattutto con più di un intervento da effettuare in almeno due reparti su tre.