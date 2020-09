PRIORITÀ AL CENTROCAMPO

Sembra proprio che il calciomercato della Fiorentina abbia posto fin da subito particolare attenzione nei riguardi del centrocampo. Non tanto per l'arrivo di Sofyan Amrabat, già viola a gennaio, quanto per i movimenti che continuano sempre più prepotentemente a riguardare la metà campo gigliata. È notizia di ieri sera il tentativo per il ritorno in riva all'Arno di Borja Valero, che non vedrebbe l'ora di riabbracciare Firenze e per il quale, dunque, servirebbe solo un cenno da parte di una Fiorentina, intenta prima a snellire il reparto per poter procedere con le successive operazioni in entrata.

È infatti vicina la cessione di Agudelo allo Spezia, così come quella di Dabo al Benevento e così via con i vari Cristoforo, Saponara, Boateng, Eysseric. Tornando agli acquisti, il primo dell'attuale sessione farà capo al centrocampo: ovviamente parliamo di Giacomo Bonaventura, domani a Firenze per la firma sul contratto biennale con opzione per il terzo. C'è infine il capitolo Lucas Torreira. Ad oggi le possibilità della Fiorentina sono risicate a dir poco, considerando che il giocatore - quotidianamente in contatto con Marco Giampaolo - è più propenso ad accettare la corte del Torino.