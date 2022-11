PRIME SIRENE MONDIALI

Il Mondiale, si sa, è il più grande palcoscenico calcistico dove un calciatore possa sognare di esibirsi. Collezionare belle prestazioni in questo torneo, inevitabilmente, significa attirare su di sé le attenzioni dei maggiori club europei. Ed è questo che sta accadendo a Sofyan Amrabat.

“Fidatevi di me, Amrabat è un calciatore di livello mondiale. È un giocatore chiave nei miei schemi. Mi aspetto che si trasferisca in uno dei maggiori club europei dopo questo mondiale" queste sono state le parole del ct del Marocco Hoalid Regragui in merito al centrocampista viola. Dopo l’ottima partita contro la Croazia, infatti, Amrabat è stato uno dei migliori tra i suoi nell’importante vittoria per 2-0 contro il Belgio.

Il marocchino ha trasformato in poco tempo i malcontenti dei tifosi, poco convinti del ruolo di “dopo Torreira", e ora è per molti un vero e proprio idolo. Sulle sue tracce, però, sono già finiti gli occhi di diversi club. A gennaio scorso il Tottenham era stato molto vicino a lui e chissà che il club londinese, a distanza di un anno esatto, non possa rilanciare una nuova offerta. Il contratto del marocchino con la Fiorentina scade il 30 giugno 2024, tra un anno e mezzo, e ormai il club ha già iniziato da un po' ad intavolare dialoghi con il suo entourage per prolungare, anche se l'intesa non sembra essere ancora nell'aria. La cosa certa è che se Amrabat continua a sfornare queste ottime prestazioni, tra Marocco e Fiorentina, trattenerlo a Firenze sarà sempre più difficile.