Rinnovate speranze, almeno a giudicare il cammino che si palesa in Coppa Italia quando i pronostici della vigilia raccontavano ben altro. Il percorso ridisegnato da Torino prima e Cremonese poi sembra quasi un ulteriore segno del destino, o se preferite una responsabilità in più dinanzi a una stagione che almeno in campionato sembra già prossima al tramonto.

Così appena passata la metà del mese la Fiorentina pare pronta a rompere gli indugi, con lo scambio Gollini-Sirigu molto ben avviato e soprattutto con una mossa sulle corsie esterne che porta dritta a Brekalo. Seguito già in tempi non sospetti il croato pareva promesso al Monza mentre andava crescendo la lista delle pretendenti, e almeno nelle ultime ore tra queste sono i viola ad aver accelerato. Il suo arrivo sarebbe peraltro anche un'occasione a buon mercato, almeno secondo quanto riferito da Sky in serata, con la percentuale sulla rivendita diventata l'eventuale ostacolo da superare nelle prossime 48/72 ore.

Opportunità colte in termini economici (il portiere arriva in prestito secco) e alternative da consegnare a Italiano in vista degli impegni ravvicinati. Arrivi che ritoccano l'impianto attuale, segnali di cambiamento rispetto ai punti di partenza d'inizio gennaio. Quando molte speranze erano riposte nell'attuale organico, e nei recuperi di Gonzalez e Sottil, ma riviste oggi alla luce di una classifica deludente. Prossime a diventare anche le prime mosse della Fiorentina sul mercato in entrata.