PRIMAVERA, EUROPEO E PRIMA SQUADRA: LA MAGICA ESTATE DI KAYODE

Se la ricorderà probabilmente come l’estate più importante della carriera. Quella che, nel giro di due mesi, gli ha cambiato del tutto la vita proiettandolo sui palcoscenici più prestigiosi. Il protagonista di questa bella storia è Michael Kayode, terzino classe 2004 che dopo aver concluso con la Primavera una stagione di alto livello (con cui ha solo sfiorato lo scudetto e la Coppa Italia ma ha sollevato la Supercoppa italiana) ha deciso di alzare ancora di più il tiro. Decidendo, con un preciso colpo di testa, la finale dell’Europeo Under-19 e regalando all’Italia un successo che mancava da venti anni, per poi confermarsi in prima squadra con la Fiorentina come un giovane dal sicuro avvenire.

Del resto che Vincenzo Italiano abbia sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti del difensore nato a Borgomanero è ormai chiaro a tutti e non stupisce il fatto che fin qui, quando il tecnico non ha fatto giocare Dodo sulla fascia destra, abbia scelto di affidarsi alla qualità di Kayode, abile a sfruttare tutte le chanceS che ha avuto (complice anche il forfait dello sfortunato Pierozzi, che sulla carta partiva davanti a lui anche per le due esperienza avute già tra i professionisti) e a trascinare attorno a sé l’attenzione del pubblico di fede viola, sempre molto attento quando si parla di un giovane di qualità uscito da proprio vivaio.

E dire che le richieste sul conto del giovane Mike non erano mancate: oltre ad alcuni interessamenti arrivati in passato dalla Germania (già a gennaio si erano mosse Schalke04 e Wolfsburg), in queste settimane hanno bussato alla porta della Fiorentina sia la Reggiana che la Ternana dalla Serie B eppure per il momento - proprio su indicazione di Italiano - la Viola ha fatto muro. Se infatti, in un primo momento, la sensazione era che il tecnico fosse alla ricerca di un vice Dodo d’esperienza (non è stato causale il nome di Stojanovic dell’Empoli), oggi le carte in tavola sembrano essere cambiate. Con Kayode che si appresta a vivere la sua prima avventura da professionista coi grandi.