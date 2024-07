PRIMA SETTIMANA DI RITIRO, BILANCIO, RIENTRI E PROSSIME TAPPE

Oggi pomeriggio l'amichevole con la Primavera (stadio Curva Fiesole, ore 18.30) chiuderà la prima settimana di ritiro che ha permesso a Raffaele Palladino di conoscere il suo nuovo gruppo, valutare i giovani e testare la funzionalità anche dei veterani nel 3-4-2-1 con il quale sta lavorando il neo tecnico: ma è un gruppo che nei prossimi giorni, e a maggior ragione dopo il test più probante con la Reggiana del 19 che chiuderà il periodo di preparazione, in fieri e che inevitabilmente cambierà. Per ora l'unica faccia nuova è Kean e al momento, come sottolineato anche da Firenzeviola, la possibilità di avere il difensore Valentini (preso per gennaio) già ora è remota.

RIENTRI IMPORTANTI La prossima settimana invece, tra il 16 e il 17, rientreranno in città altri due calciatori importanti della rosa, Milenkovic e Barak che hanno goduto delle loro vacanze post Europei. Per Palladino sarà importante inserire il serbo nella difesa titolare e al momento corta anche se le sirene della Premier possono cambiare gli scenari e capire quale ruolo ritagliare per il ceco nel 3-4-2-1 con la possibilità di essere arretrato in mediana, soprattutto quando ad agosto tornerà Beltran.

RIENTRI INCERTI All'appello mancano ancora i due marocchini, Amrabat e Sabiri, che difficilmente però rientreranno nel progetto viola. Sabiri in particolare ha avuto altri giorni di permesso, anche in chiave mercato vista la pista degli Emirati Arabi. Per Amrabat l'attesa non è finita: fino al prossimo 22 luglio per contratto è del Manchester United dove lui spera di tornare ma con il club inglese che non ha sciolto ancora le riserve. La Fiorentina ha bisogno di sapere se avrà a disposizione i soldi della sua cessione e avere il tempo di trovargli eventualmente una nuova destinazione visto che il giocatore tornerebbe, dopo il 22, sì a Firenze ma non per restarci.

AI MARGINI Ormai fuori dal progetto Ikoné e Nzola che non si sono mai allenati in gruppo, in stand by con il Palermo anche Pierozzi mentre dall'elenco dei 31 è stato già depennato Dalle Mura, passato al Cosenza (ceduti anche Gentile alla Salernitana e Favasuli al Bari ma non erano nell'elenco).

IL PROGRAMMA A fine luglio inizierà poi la tournée in Inghilterra con le amichevoli con il Bolton venerdì 26 (20:30 italiane al Macron Stadium), con il Preston il giorno successivo (alle ore 16 al Deepdale Stadium), poi con l'Hull City martedì 30 (ore 20:45 MKM Stadium). Ad agosto, quando la speranza è di vedere altre facce nuove in campo, altri tre test: al Viola Park con il Montpellier il 4 alle 20, a Grosseto la sera dopo (stadio Zecchini alle 20) e infine e Friburgo il 10 (ore 15:30 all'Europa Park Stadion).