PRIMA LA DIFESA

Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo contro il Maccabi Haifa per gli ottavi di finale di ritorno di Conference League. La squadra di Italiano è a un passo dal quarto di finale europeo, e complice il risultato dell'andata, basterebbe anche un pareggio per passare al turno successivo. L'approccio sarà diverso, servirà una partita attenta, anche di semplice gestione contro gli israeliani che hanno dimostrato di saper far male se gli viene concesso troppi spazi. A Budapest infatti il Maccabi Haifa, nonostante non avesse avuto moltissime occasioni, è riuscito a mettere in seria difficoltà la difesa viola.

Grazie a quel pirotecnico 4-3, la Fiorentina, insieme al Maccabi Tel Aviv, è diventata la squadra che segna di più in Conference League, con 18 reti (una media di 2,58 a partita). Ma c'è un dato che deve essere monitorato in vista del ritorno di stasera, ovvero i gol subiti. La difesa viola è la quarta peggior difesa della Conference (tra le squadre ancora in gara), con 9 gol subiti (1,29 in media per partita) solo dopo Paok Salonicco, Fenerbache e Maccabi Tel Aviv.

E' per questo che stasera ci sarà bisogno di una compattezza diversa, soprattutto lì dietro, dove Milenkovic è squalificato e con ogni probabilità saranno chiamati a difendere la porta di Terracciano, a sinistra Ranieri e a destra il rientrante Martinez Quarta. Considerata la situazione di vantaggio da cui parte la squadra di Italianp, prima di tutto sarà necessario difendere bene senza subire reti, e in seguito provare a mettere in cassaforte una qualificazione che a livello di morale significherebbe molto.