PRIMA L'INTER, POI LA CORSA CONTRO IL TEMPO: MERCATO ANCORA POSTICIPATO

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il mercato della Fiorentina è ancora in stallo. E ci rimarrà quantomeno per altre settantadue ore. Nonostante l'esigenza richiesta da molti tifosi e anche dallo stesso Italiano di qualche innesto (soprattutto davanti), la società aspetta paziente le ultime ore della sessione invernale. Si chiuderà tutto il primo febbraio alle 20 e l'ipotesi di vedere una Fiorentina protagonista soprattutto nelle ultime ore è sempre più concreta.

Da lunedì a giovedì: saranno giornate roventi per Barone e i suoi, chiamati innanzitutto a sistemare i due scontenti, Josip Brekalo e Yerry Mina. Il primo, sedotto e abbandonato dalla Dinamo Zagabria, verrà comunque sistemato da qualche parte (quasi sicuramente all'estero); stessa cosa per il secondo, che ha chiesto spazio e sarà accontentato, virando probabilmente verso la Grecia (destinazione Olympiakos).

E per i colpi in entrata? La società predica ancora calma, consapevole che qualcosa si possa smuovere sul fino di lana e decisa a non cadere nella trappola del panic-buying. E come fatto per la doppia operazione Pierozzi-Faraoni, è possibile che subito dopo l'uscita di Brekalo i viola forzino la mano per un altro esterno, più Ruben Vargas che Brian Rodriguez. Tra il dire e il fare c'è di mezzo l'Inter e, ancora per altre settantadue ore, vigerà la condizione di immobilismo.