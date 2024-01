PREMESSA ALL'INTER

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Niente di nuovo sotto il sole del mercato invernale, almeno per Italiano. Il tecnico viola può sorridere per le condizioni di Nico date in forte ripresa, anche e soprattutto in ottica Inter, ma in avvicinamento alla sfida ai nerazzurri si ritrova con le stesse disponibilità d’inizio mese, quando il mercato pareva poter diventare fucina d’idee e premessa di una rivoluzione offensiva dettata da un girone d’andata rivedibile sotto il profilo dei gol e dell’incisività sotto porta.

In realtà lo sviluppo delle strategie delle ultime settimane, e in particolare modo degli ultimi giorni, ha sostanzialmente rimandato qualsiasi ulteriore movimento (dopo Faraoni) al post Inter, ai giorni nei quali da lunedì a giovedì 1 febbraio si chiuderanno probabilmente la maggior parte degli affari invernali. Una prassi consolidata un po’ per tutti, giusto ricordarlo, ma che certo mal si sposa con quella programmazione che molti tifosi si sarebbero aspettati a inizio anno, magari per fronte a problemi (leggere alla voce infortuni Nico e Sottil) o lacune (emerse in termini numerici soprattutto in attacco) note da tempo.

O semplicemente per dar seguito a un inseguimento al quarto posto che la Fiorentina, sul campo, è stata capace di mantenere per tutto il girone d’andata aggiungendoci il primo posto nel girone di Conference e una semifinale di Coppa Italia.

Così mentre è lecito pensare che proseguano i contatti con l’Augsburg per Vargas, e che stessa dinamica riguardi la partenza di Mina in odore di finire in Grecia all’Olympiakos per favorire la promozione di Comuzzo e dove adesso si parla anche di Brekalo, spetterà nuovamente all’allenatore scegliere tra la certezza del modulo consueto, che prevede quindi l’impiego di esterni come Ikonè e Brekalo in condizioni migliori dei rientranti Nico e Sottil (Kouamè per il momento resta in Coppa d’Africa), e l’incertezza di un cambio, dettato da un organico che al momento non regala troppe alternative nemmeno in difesa (dove passare a 3 significherebbe ritrovarsi scoperti nei cambi, tanto più con Mina in partenza).

Una scelta da ponderare certamente alla luce di un avversario lanciato, e sulla quale c’è da augurarsi fin da ora che qualsiasi forma di critica tenga di conto che salvo sorprese dell’ultimo minuto, e operazioni lampo difficili da immaginare, nelle sei gare disputate a mercato aperto l’unico rinforzo messo a disposizione è stato un terzino destro. Che certamente serviva, e il cui innesto è parso subito positivo, ma che non ha certo cambiato le carte in tavola per quanto riguarda le fasce o il centro dell’attacco dove almeno il rientro di Nico può far tirare un sospiro di sollievo.