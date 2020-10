POSTI IN PIEDI

C'era da aspettarselo, soprattutto alla luce dello scialbo secondo tempo con la Sampdoria. Il presidente Commisso, intervenuto ieri sera a Rtv38, ha definito la sconfitta con i blucerchiati "uno schifo", certificando quale e quanto sia stato l'effetto negativo del k.o. nei giorni a seguire. Inevitabile perciò che in assenza di calendari e partite tra loro ravvicinate siano state soprattutto le polemiche a prendere il sopravvento.

In attesa che sia il campo a fornire le prime risposte ai tanti interrogativi aperti dalla finestra di mercato Iachini può pensare ad almeno due rientri importanti, che possano assestare ulteriormente l'assetto della squadra. Sia Pulgar che Pezzella rivestono ruoli fondamentali, ritrovarli domenica a Cesena contro lo Spezia può fare la differenza, di certo apre tutta una nuova serie di ballottaggi.

Per l'argentino, al netto delle condizioni fisiche, il rientro è scontato, l'eventuale concorrenza invece rimandata sia per lui che per Milenkovic visto che comunque Quarta avrà bisogno di tempo per il suo inserimento. Quanto a Pulgar ritrovare il cileno sulla carta potrebbe persino preludere a uno spostamento di Amrabat, in un reparto di centrocampo nel quale alla fine il sacrificato potrebbe essere Bonaventura a favore di un intoccabile Castrovilli.