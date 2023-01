PORTIERI VIOLA, SEI MESI VISSUTI SULLE MONTAGNE RUSSE

La speranza è che questo gennaio possa essere, oltre che la base di ripartenza di una Fiorentina che fin qui ha stentato, anche il mese giusto per trovare (finalmente) stabilità tra i pali. Impresa non facile visto che, negli ultimi mesi, nella porta dei viola è accaduto un po’ di tutto, a cominciare dalla cessione di Dragowski, eroe della salvezza nel 2020 ma mai troppo nei desiderata di Italiano. Da portieri di riserva che, un mese dopo il rinnovo, sono stati obbligati a smettere di giocare e a cambiare mestiere (a causa di problemi di lista), passando all’avvicendamento dei preparatori (dopo la rottura con Porracchio, c’è stata la promozione di Max Benassi) fino ad estremi difensori con esperienza europea sulle spalle che, arrivati per fare i titolari, si sono ritrovati ben presto confinati in panchina. E, ironia della sorte, da domani avranno pure la possibilità di vincere lo scudetto con un’altra squadra. Il riferimento va a Rosati (passato in un amen dall’essere il terzo portiere viola a fare l’assistente nello staff di Italiano) e a Gollini, che tra un brano rap e l’altro ha commesso alcuni errori fatali che gli sono costati il posto.

Ma anche la situazione su Cerofolini ha vissuto in queste settimane ondate di emotività: il classe ’99, rientrato a Firenze in estate dopo una breve (e infruttuosa) parentesi all’Alessandria che aveva seguito la rottura del suo crociato, è passato in poche settimane dall’essere uno dei forti candidati a fare il vice di Terracciano (al punto da firmare il rinnovo fino al 2024 a ottobre) a, probabilmente, cambiare aria già a gennaio: si spiega così il blitz che ieri il suo manager ha fatto presso il centro sportivo Astori, una visita di cortesia che con tutta probabilità nasconde la volontà di valutare insieme all’area tecnica l’opportunità di evitare al prodotto del settore giovanile viola l’ennesimo anno di sola panchina. L’attenzione, adesso, è tutta incentrata su Salvatore Sirigu, che dovrebbe firmare lunedì il suo contratto con la Fiorentina fino a giugno: si accontenterà del ruolo di numero 12 o, forte dei suoi gradi e del suo curriculum, proverà ad insediare San Pietro per il ruolo da titolare? Domanda legittima che nasconde però solo una grande verità: mai come stavolta, anche tra i pali, la competizione (e magari poi la stabilità) farà davvero bene.