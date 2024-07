PORTE APERTE AL VIOLA PARK: PALLADINO RIPARTE DALL'AFFETTO DEI TIFOSI

Fonte: a cura di Jacopo Mannina

Ci siamo, manca sempre meno all'inizio della nuova stagione viola targata Raffaele Palladino. Lunedì 8 luglio, infatti, al Viola Park, lo staff del nuovo tecnico e il gruppo, seppur rimaneggiato a causa degli impegni internazionali di alcuni giocatori, si incontreranno per il primo allenamento ufficiale. Se è vero che mancheranno Gonzalez, Martinez Quarta e Beltran, oltre che Milenkovic e Barak, che si aggregheranno al ritiro almeno una settimana più tardi, chi sarà presente questa stagione, a differenza dell'estate scorsa, sono i tifosi viola.

Un silenzio assordante - Emozioni contrastanti furono quelle che accompagnarono l'ingresso sui campi di Biraghi e Bonaventura il 12 luglio 2023. I due veterani furono infatti i primi giocatori a fare i primi giri di campo nella nuova struttura avanguardistica, avvolti però da un assordante silenzio. Era il primo appuntamento ufficiale dopo la coppa sfumata a Praga; c'era tanta volontà di ripartire, ma i tifosi non hanno potuto immediatamente abbracciare e consolare il gruppo, dando la carica giusta per ripartire assieme nella nuova struttura. Il centro sportivo, era ancora incompleto e, per motivi legati all'agibilità della struttura, rimase chiuso per tutto il ritiro, anche durante le amichevoli contro la Primavera e il Parma, che non furono giocate nei ministadi Curva Fiesole e Davide Astori, bensì, sempre per colpa degli stessi problemi di agibilità, in un campo da gioco adatto per gli allenamenti.

La casa Viola - Purtroppo, come era avvenuto nella stagione passata, la Fiorentina riprenderà gli allenamenti con alle spalle una cocente delusione di coppa che non le ha permesso di alzare un trofeo. Quest'anno, però, dopo l'inaugurazione ufficiale dell'11 ottobre scorso, accompagnata da una grande festa e grandi sbandieramenti, il centro sportivo è agibile e pronto ad accogliere i tifosi viola. Marco Casamonti, il suo architetto, voleva proprio questo: consentire di trovare un punto d'incontro tra i tifosi e i giocatori, creare una struttura capace di rendere tutti partecipi. Saranno dunque i tifosi i veri protagonisti del prossimo ritiro. La Fiorentina sta preparando tutte le informazioni necessarie da dare ai tifosi per accedere al centro sportivo, e saranno rese note nei prossimi giorni. Ad assistere alle sedute di allenamento sarà previsto in ogni caso un accesso contingentato dei tifosi (dato il numero non illimitato di posti ai mini-stadi) con una precedenza che - verosimilmente - verrà concessa a chi possiede la Inviola Card Premium. Nel frattempo, sono già stati ufficializzati i primi test amichevoli per il nuovo allenatore, che potrà direttamente dal Viola Park testare il gruppo prima contro la Primavera e poi contro la Reggiana il 15 e 19 luglio. A queste si aggiungerà, dopo la tournèe in Inghilterra, anche l'incontro amichevole contro il Montpellier (4 agosto), che andrà in scena oltre il 23 luglio, data di fine ritiro.