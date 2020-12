PORTA INVIOLATA IN A, ACF AL 2° POSTO NEL 2020: LE BIG DIETRO

Il 2020 della Fiorentina, chiuso con il trionfo di Torino per 3-0, non ha portato in dote soltanto uno dei successi più prestigiosi della gestione Rocco Commisso ma ha contribuito a dare maggiore lustro anche al lavoro svolto dal pacchetto difensivo nel corso di questo anno solare. Alla luce del fatto che la porta di Dragowski contro la Juventus è rimasta inviolata, è salito a quota undici il numero delle occasioni in cui la Fiorentina non ha subito reti in campionato tra gennaio e dicembre 2020. Un dato molto alto che permette ai viola di posizionarsi al secondo posto all’interno della speciale classifica dei club che hanno collezionato più clean sheet nell’arco degli ultimi dodici mesi. Al primo, un po’ a sorpresa, si piazza l’Udinese di Gotti ma soprattutto di Juan Musso, estremo difensore argentino portato in Italia proprio da Pradè ai tempi della sua avventura in Friuli e ritenuto tra i prospetti più interessanti della Serie A: per i bianconeri ben dodici volte con la porta non perforata.

Subito dopo, tuttavia, si piazza la Fiorentina che dal successo contro la Spal per 1-0 del 12 gennaio fino a quello roboante contro i campioni d’Italia di martedì è riuscita a non subire gol in ben undici occasioni, otto nel passato campionato (e questo anche grazie al fatto che con il lavoro di Iachini la difesa viola è stata la meno battuta nel post lockdown) e tre in questo, con il successo per 1-0 alla prima giornata contro il Torino, lo 0-0 di Parma (ultima partita del tecnico marchigiano sulla panchina viola) e, appunto, lo storico 3-0 rifilato alla Juventus. Al pari dei viola anche il Milan, oggi capolista in Serie A, è riuscito nell’impresa di non subire gol per undici volte nel corso del 2020, mentre dietro al Pezzella e compagni si piazzano corazzate del calibro di Juventus ed Inter (entrambe a dieci).

Il merito? Come sempre va condiviso con tutta la squadra (e in particolare con la difesa) ma certamente coloro che più di tutti sono degni di un elogio sono i due portieri che si sono alternati nel corso dell’anno, ovvero Dragowski e Terracciano: il polacco, sempre titolare nel 2020/21 in campionato, è stato protagonista in questa stagione e in cinque delle otto volte in cui tra gennaio e luglio la porta viola non è stata bucata, mentre l’ex Empoli, davvero una "riserva" coi fiocchi, è riuscito a blindare la sua area di rigore nella scorsa Serie A nelle gare contro Torino, Inter (con dei miracoli pazzeschi) e Bologna. A questo dato andrebbe aggiunto anche l'1-0 ottenuto a Udine in Coppa Italia dallo stesso Terracciano, che fa così salire a 12 i clean sheet dei viola nel 2020. Ne sarà felice lo storico preparatore dei viola, Alejandro Rosalen Lopez, che ha contribuito in modo determinante alla crescita tecnica dei due portieri, pronti a vivere un 2021 ancora una volta da protagonisti.

