PONGRACIC, MATIAS E UNA DIFESA DA REINVENTARE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'aspetto positivo della gara di Empoli è sicuramente aver conclusla conclusa con un clean sheet, una consolazione parziale in una partita da vincere ma che porta comunque fiducia al reparto. In Conference però è tutto da rifare, perché i 4 difensori schierati al Castellani saranno assenti per squalifica o in panchina. La coppia centrale formata da Ranieri e Comuzzo, in particolare, che ad Empoli ha dato personalità e garanzie, non potrà essere riproposta, né potrà giocare Quarta al posto di uno di loro, perché tutti e tre sono squalificati dai play off di agosto. Nello stesso tempo, anche in vista della gara di campionato con il Milan domenica prossima, Dodo e Gosens, che ad Empoli hanno giocato da terzini difensivi, in Conference partiranno dalla panchina.

Palladino insomma dovrà reinventare la difesa, soprattutto se dovesse partire a 4. Il tecnico ha provato più soluzioni nell'allenamento di oggi, con Pongracic e Moreno in campo e i baby Kouadio o Baroncelli (se la società non userà punizioni per le 5 giornate di squalifica prese in Primavera per un brutto fallo su unn avversario e per aver spintonato l'arbitro). Saranno loro i centrali con eventualmente Kayode e Biraghi terzini. Se poi il tecnico dovesse tornare a tre Moreno giocherebbe centrale di destra e Kayode esterno di centrocampo. Insomma nonostante tre possibili titolari assenti Palladino ha comunque delle alternative ed in porta si rimetterà la maglia Terracciano in virtù dell'alternanza campionato-coppe con De Gea.

Dalla difesa dipenderà anche l'assetto del centrocampo con Mandragora e Adli pronti per una maglia da titolare cui si unirebbe Richardson come terzo, con Kayode e Parisi esterni. Davanti sicuri Ikoné, Sottil e Beltran cui si aggiungerebbe Kouame se riproponesse 3 rifinitori dietro la punta.