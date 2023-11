POCA SERIE A E TANTO ESTERO: LA FIORENTINA SI MUOVE PER UN NUOVO ATTACCANTE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha deciso di rompere gli indugi e di mettersi alla ricerca di un nuovo esterno d'attacco che possa giocare a sinistra. Questo perché se da una parte, a destra, Nico Gonzalez e Ikoné sono una coppia di una certa caratura, dall'altra parte, tra Brekalo, Sottil e l'adattato Kouame, la situazione tra gol ed assist è di pericoloso stallo. Ovviamente per fare eventualmente spazio a un nuovo acquisto in quel settore di campo dovrà essere ceduto almeno uno di questi interpreti, con Sottil e Brekalo principali indiziati. I dirigenti viola proveranno a cederne uno a titolo definitivo, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per i due giocatori offensivi di Italiano.

Nel frattempo le vie del mercato per l'acquisto di un nuovo attaccante, sono decisamente infinite. La Fiorentina sonderà il terreno sia per giocatori che disputano il nostro campionato, sia per quelli che giocano all'estero, con particolare predilezione per questa seconda possibilità per provare ad abbassare i costi del nuovo innesto. In Serie A qualche profilo da tenere sott'occhio c'è, ma i prezzi non sono certo da discount. Gudmundsson per esempio, piace molto. Ma è banale scriverlo, visto il suo rendimento e il fatto di essere pronto all'uso. Però per mettersi solo a sedere ed aprire una discussione col Genoa, servono almeno 20 milioni di motivi. Ma il profilo è quello dell'islandese.

E allora occhi puntati sul calcio internazionale, questa volta guardando più all'Europa e meno al Sudamerica come invece era successo in estate e come potrebbe accadere di nuovo tra qualche mese. Germania, Olanda e Francia sono mercati che hanno talento e costi ancora contenuti, soprattutto per quanto riguarda gli ingaggi, ed è soprattutto lì che si stanno concentrando le ricerche degli scout viola. Anche perché è giusto sottolineare come se si interverrà in quel settore di campo, sarà un intervento per alzare subito la qualità della rosa e il rendimento dell'attacco. Poco funzionale nell'immediato andare a pescare un talento di 17 anni proveniente da un mercato esotico, quel tipo di operazione verrà giustamente rimandata al prossimo giugno.