PIETRO MILIARE

Tra i protagonisti assoluti della bella impresa della Fiorentina a San Siro contro l’Inter c’è sicuramente Pietro Terracciano. Il portiere viola, dopo il brutto infortunio al tendine d’Achille di Salvatore Sirigu in amichevole contro il Seravezza, doveva rispondere presente sul campo e lo ha fatto con una prestazione da vero leader.

Attento sul primo tentativo pericoloso di Mkhitaryan con una bella risposta sul tiro ravvicinato. Ringrazia la scarsa incisività sotto porta di Lukaku nella prima occasione del secondo tempo, e poi anche il palo sul tiro di Barella, ma è determinante con i riflessi giusti sulla deviazione di Bellanova. Con la porta inviolata di sabato salgono a nove, tra campionato, Coppa Italia e Conference, i clean sheet stagionali.

Sembrano passati secoli dai tempi del coro “sempre palla a Terracciano e per questo non vinciamo”. Nel frattempo la formazione di mister Italiano è riuscita attivate il suo equilibrio mostrando un ottimo gioco e riuscendo a collezionare ben otto vittorie consecutive. L’importanza dell’ex Empoli in questo finale di stagione è elevatissima ma se il portiere dovesse riproporre prestazioni come quella di San Siro allora la difesa, e i tifosi viola, possono dormire sogni tranquilli.