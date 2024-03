PER L'ORDINE PUBBLICO LA PARTITA CON IL MACCABI È GIÀ INIZIATA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Giovedì si giocherà Fiorentina-Maccabi Haifa ma per l'ordine pubblico la partita inizia già in queste ore. Domani sera infatti arriverà la squadra che si allenerà, come tutte le formazioni ospitate in Conference, al Franchi alle 19.45. E con lei dovrebbero arrivare anche alcuni tifosi ospiti. Per il settore a loro destinato sono stati infatti venduti poco meno di un migliaio di biglietti con l'obbligo di passaporto che certifichi l'identità corrispondente ai tagliandi stessi. La vendita si è chiusa già oggi e i tifosi arriveranno appunto tra domani sera e giovedì stesso. L'attenzione per l'arrivo di squadra e dei primi tifosi sarà dunque massima sia all'aeroporto, che intorno agli hotel dove alloggeranno ma anche in centro.

A preoccupare sono non solo i tifosi israeliani in se stessi ma anche e soprattutto possibili manifestanti pro-palestina con cui potrebbero incontrarsi, anche casualmente. Dopo varie riunioni, Digos e forze dell'ordine in generale sono già al lavoro per captare e prevenire eventuali punti di contatto e situazioni pericolose come manifestazioni anti-Israele e quant'altro.

Al Franchi come già annunciato i tifosi che entreranno saranno sottoposti a controlli serrati anche con i metal detector e non sono ammesse borse e zaini. Anche i giornalisti, controllati come tutti i tifosi, potranno entrare solo con lo stretto necessario per lavorare (computer ecc). Per tutti l'obbligo è di entrare entro le 18.15, orario che non hanno preso di buon grado i tifosi della curva Fiesole. La scelta di presentarsi anche oltre quell'orario potrebbe creare altri motivi di tensione anche se l'orario potrebbe essere quello consigliato proprio per permettere tutti i controlli prima che la partita inizi. Anche per queste possibili criticità al momento la vendita dei biglietti, possibile fino a domani pomeriggio alle 18, non sta decollando.