Live Pepito Day, 7-5 spettacolare al Franchi: Rossi si prende il tripudio, cori anche per Flachi

vedi letture

19:39 - Col gol del 7-5 in favore del Pepito Team, si chiude qui la gara contro il Pepito Team tra gli applausi del Franchi.

30' - E non poteva mancare il coro "il ragazzo gioca bene", che non poteva che alzarsi al gol di Flachi, dopo il 6-5 siglato dall'ex viola in favore del Pepito Team.

29' - Uno strepitoso Mareggini nega la gioia del gol a Pepito, che per questo secondo tempo aveva cambiato casacca giocando col Pepito Team. E proprio ora esce, lasciando il campo tra uno scroscio d'applausi e il solito coro "Il Fenomeno".

25' - Segna Arturo Lupoli, per il gol del 5-5.

14' - Si aggiunge Riganò al tabellino dei marcatori, ricevendo il triupudio del Franchi che inizia a cantargli "Rigagol". 5-4 per la Fiorentina.

11' - Anche Mareggini strappa consensi da parte del Franchi, con una bella parata.

6' - Strappa applausi una sgroppata dei veccchi tempi di Martin Jorgensen, che poi sfiora il gol con un tiro a giro.

19:07 - Durante il Pepito Day, l'ex compagno e allenatore nella Spal di Giuseppe Rossi, Daniele De Rossi, si è espresso sul Franchi e sulla Fiorentina con una battuta, intervistato a bordo campo: "Il Franchi è fantastico. Anche la Fiorentina non è male". Poche parole che però sottolineano la "simpatia" per i viola e il loro stadio da parte di chi è stato ad un passo dalla Fiorentina e di cui si continua a parlare in chiave futura.

19:03 - Inizia la ripresa, diversi cambi nelle squadre in campo.

18:50 - Duplice fischio al Franchi: il primo tempo si chiude con un 4-4 da montagne russe.

39' - Pirotecnico 4-4 al Franchi, con Pepito Rossi che pareggia i conti su respinta di Frey. Aveva sfiorato la doppietta Batistuta.

36' - Scroscio d'applausi per Josip Ilicic, che fulmina Toldo con un sinistro chirurgico: 4-3 per il Pepito Team.

35' - Calcio di rigore per il Pepito Team, sul dischetto si presenta Marcos Senna che viene ipnotizzato da un intramontabile Francesco Toldo, acclamato dal pubblico.

31' - Riscuote grandi applausi un doppio miracolo di Frey.

27' - Segue subito un "Bati gol" dopo il tanto agognato gol del Re Leone, che timbra il 3-3 sotto la Ferrovia. Ed ecco che parte il celebre "Mi innamoro solo se, vedo segnar Batistuta".

25' - Nel bel mezzo di un "c'è solo Borja Valero" elevato dalle tribune del Franchi, arriva uno splendido 3-2 firmato Mario Gomez. Una mezza rovesciata fatta dal tedesco che ha incantato gli spalti di Campo di Marte.

20' - Pareggia i conti Ilicic. Lo sloveno si invola e con un destro in diagonale fulmina Toldo. 2-2 al Franchi, che accompagna il tutto con "chi non salta è bianconero".

15' - E arriva anche la firma di Giuseppe Rossi! Pepito riceve il coro "Il Fenomeno" e si invola davanti alla porta, dove batte Frey con un diagonale col mancino.

12' - Non si fa attendere la risposta della Fiorentina, è Toni a segnare il pareggio! Come suo solito, il bomber insacca di rapina dentro l'area.

10' - Passa avanti il Pepito Team! Ha segnato Mario Gomez! Imbeccato da Ilicic, il tedesco sfodera un sinistro potente che vale 1-0!

9' - Ancora Pepito vicino al gol! Dentro l'area si libera e calcia di nuovo a giro col sinitro, ma trova un Frey in grande spolvero a negargli la rete.

6' - Sfiora l'eurogol Pepito! Sotto la Ferrovia, il "Fenomeno" calcia a giro com'era suo solito. Palla vicina al sette.

18:08 - Partiti! Calcio d'inizio al Franchi"

18:05 - Scroscio d'applausi al Franchi per i protagonisti in campo. Prima è stata la volta di Batistuta, accolto col celebre "Bati gol", poi Gonzalo Rodriguez e lo stesso Pepito acclamato col noto coro "Il Fenomeno" (in calce i video direttamente dallo stadio). Squadre pronte al calcio d'inizio.

18:00 - Dopo l'esibizione degli Street Clerks, band fiorentina, e la sfilata del Corteo della Repubblica Fiorentina, sono scese in campo le due squadre. Queste le formazioni:

Pepito Team: Frey, Godin, Capdevila, Vidic, Criscito, Marcos Senna, De Rossi, Ruben Cani, Ilicic, Mario Gomez, Candreva. All: Manuel Pellegrini. A disposizione: Sirigu, De Vita, Piccini, Birghilotti, Fusi, Lupoli, Cigarini, Somigli, Mantelli.

Fiorentina: Toldo; Jorgensen, Gonzalo, Badelj, Vargas; Pizarro, Aquilani, Borja Valero; Giuseppe Rossi, Toni, Batistuta. All: Roberto Dellapina. A disposizione: Mareggini, Barca, Giusti, Cinigiani, Dessena, Ceccherelli, Ardito, Riganò, Paggetti, Flachi

È il giorno del Pepito Day. Al Franchi si gioca la partita d'addio al calcio di Giuseppe Rossi, il Fenomeno - come gli cantava la Curva Fiesole - che col numero 49 incantava Firenze a suon di gol e giocate, in una piazza che, come lui stesso ha più volte ribadito, gli è rimasta nel cuore. Tanto che ha scelto proprio il capoluogo toscano per riunire ex compagni e non solo per dare l'ultimo saluto al pallone. Fischio d'inizio della gara alle ore 18, su FirenzeViola.it vi raccontiamo i gol e le emozioni che si respirano a Campo di Marte.