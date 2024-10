PEGGIO DI PALLADINO SOLO IL SECONDO ITALIANO: GLI INIZI DELL'ERA COMMISSO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Cresce il malcontento per l'inizio di stagione incerto di Raffaele Palladino. L'allenatore campano dopo sei giornate di Serie A è riuscito a conquistare appena sette punti, finendo nell'occhio del ciclone. L'ultima volta che la Fiorentina ha fatto peggio era allenata da Vincenzo Italiano al suo secondo campionato sulla panchina viola, nel 2022-2023, quando il tecnico siciliano ottenne solo sei punti. Ciò non toglie che quell'anno la squadra viola giocò due finali. Ergo: non è necessario partire bene per fare una grande stagione.

La regola che conferma... l'eccezione.

L'anno precedente lo stesso Italiano aveva inanellato il record di punti dell'era Commisso dopo sei turni di Serie A: dodici. Analizzando le statistiche emerge che tutto sommato la media di Palladino fino a questo momento non si discosta granché rispetto alle ultime cinque stagioni. A parte la prima e la terza annata di Italiano (dodici e undici punti), Vincenzo Montella racimolò otto punti nel 2019-2020, Beppe Iachini sette nel 2020-21 e Italiano sei nel 2022-23. Dall'altra parte Montella e Iachini furono esonerati in pochi mesi.

Il problema della mancanza d'identità.

Il vero limite di questa Fiorentina, probabilmente, è che non è ancora affiorata una parvenza di identità. Basti pensare ai cambi di modulo, alla sostanziale mancanza di gioco, poco collegamento tra i reparti nelle due fasi, alle imcompresioni durante la partita. L'amalgama è ancora lontana. E i miglioramenti non arrivano. Niente allarmismi, ma adesso serve una risposta decisa perché il tempo passa e la stagione è iniziata un mese fa: la sfida di giovedì contro i New Saints può essere l'occasione per scacciare via i fantasmi.

I punti dopo sei giornate nell'era Commisso.

2019-20: 8 punti - Montella

2020-21: 7 punti - Iachini

2021-22: 12 punti - Italiano

2022-23: 6 punti - Italiano

2023-24: 11 punti - Italiano

2024-25: 7 punti - Palladino