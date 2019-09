PEDRO, L'ESORDIO NON CONVINCE MA OCCORRE TEMPO

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Pedro Guilherme, questo weekend è stato impegnato con la Primavera viola. Una decisione presa proprio dal club di Rocco Commisso che quindi ha deciso di non puntare su di lui per la gara di domani contro l'Atalanta. Con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe per tornare utile a mister Vincenzo Montella cercando di ritrovare la migliore condizione possibile, il classe '97 è sceso in campo titolare nella gara tra la Fiorentina Primavera e l'Inter.

Un esordio sicuramente non da incorniciare per l'attaccante brasiliano che infatti non è sembrato ancora in condizione, faticando non poco ad entrare nel vivo del gioco della formazione di mister Emiliano Bigica. L'unico guizzo del classe '97, durante i suoi sessanta minuti di gioco prima di essere sostituito da Pierozzi, infatti, è arrivato alla fine del primo tempo regolamentare quando sulla trequarti avversaria ha calciato dal limite dell'area ma il portiere nerazzurro Stankovic è riuscito a parare deviando la palla in corner.

Sicuramente il ragazzo ha ancora bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e per recuperare dal brutto infortunio. Sia Vincenzo Montella che André Jardine, il tecnico del Brasile Under 23 che ha deciso di convocare Pedro per le partite di ottobre, credono molto in lui pur sapendo che è indietro fisicamente. Per questo occorrerà ancora un po' di tempo prima di giudicare il talento brasiliano ex Fluminense, sperando che l'esordio in prima squadra sia migliore rispetto a quello avvenuto in Primavera.