L’incubo di ogni coppia, ma anche di chi si ritrova a fare i conti con una pausa di riflessione che tocca le proprie passioni. Non è dato sapere come e quanto si siano confrontati società e tecnico sul mercato invernale, di certo c’è che Italiano ha chiarito le proprie necessità in tempi non sospetti, ma intanto la pausa di cui sopra che i viola si sono presi sul mercato sembra raccontare di indicazioni riviste quando il primo affare offensivo sembrava a un passo dalla chiusura.

Dopo l’accordo raggiunto con il ventenne uruguagio Brian Rodriguez, e un punto d’incontro molto vicino con i messicani del Club America per circa 7 milioni bonus inclusi, l’operazione con il Sudamerica ha infatti subito una frenata così brusca da far pensare che l’approdo dell’esterno classe 2000 sia definitivamente saltato, e che anzi il nome dello svizzero Ruben Vargas possa tornare in cima alla lista anche per una maggiore conoscenza del calcio europeo che certamente lo rende più accattivante agli occhi di chi dovrà prima inserirlo in gruppo e poi gestirlo.

Ma in generale questi sembrano essere i giorni di molte altre riflessioni, come quelle che riguardano la cessione di Yerry Mina che la Fiorentina spera di monetizzare magari con i greci dell’Olympiakos parsi più convinti di Porto e Besiktas (favorendo così la promozione in prima squadra di Comuzzo) o come quelle che proseguono quanto meno sui tempi dell’addio a Brekalo, visto che stando a quanto riferiscono dalla Croazia adesso anche questa cessione, già architettata, è destinata restar sospesa.



Con Ikonè tolto dal mercato, e con Infantino sul quale oltre un timido interesse della Cremonese non si è andati, l’ultimo profilo valutato sarebbe allora quello del brasiliano Everton Cebolinha, talento che però il Flamengo non parrebbe intenzionato a lasciar partire facilmente, almeno per ora e al netto di pause di riflessione che magari anche i carioca potrebbero affrontare di fronte a offerte di peso.