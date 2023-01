PASSI IN AVANTI MA NON SUL RINNOVO: UN NUOVO TERZIC

"Devo fare i complimenti a Terzic, al quale ho detto a inizio anno che avrei dato molti più minuti". Ad aggiungere un capitolo alla questione Aleksa Terzic ci ha pensato direttamente Vincenzo Italiano ieri sera dopo la vittoria contro la Sampdoria in cui il terzino serbo è stato probabilmente uno dei migliori. Non tanto per giocate decisive come ad esempio era accaduto nel finale della gara contro il Sassuolo, quanto piuttosto per una presenza costante sulla fascia sinistra che ha creato diverse occasioni non sfruttate dagli attaccanti.

Terzic continua ad avere spazio in questa Fiorentina (sono 774 i minuti totali in campo tra campionato e coppe), ma la sensazione è che il calciatore - così come qualche tifoso suggerisce a più riprese - stia cominciando a pensare di poter essere un titolare di questa squadra. Il pressing del Bologna è costante perché Thiago Motta e Sartori lo vedono come una priorità per la fascia, la Fiorentina ha scelto di voler continuare con lui e non aprire alla cessione. La verità però è che il rinnovo è più che in alto mare, e ad un certo punto cominceranno anche ragionamenti legati al futuro: Terzic prende poco più di 300mila euro a stagione con il contratto in scadenza nel 2024 ed entro l'inizio della prossima stagione andrà presa una decisione.

Lui continua ad allenarsi al massimo e a provare a scalfire le gerarchie che vedono Biraghi inamovibile nello scacchiere di Italiano. Ma le voci di mercato e la volontà del calciatore potrebbero smuovere le cose più di quanto la Fiorentina non vuole che accada.