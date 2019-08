PASQUAL, RIFIUTATE BENEVENTO E ENTELLA IN ATTESA DI UNA CHIAMATA VIOLA

Nel caso in cui Cristiano Biraghi dovesse realmente lasciare la Fiorentina per approdare all'Inter, alla società di Milano farebbe più che comodo per quanto riguarda le liste UEFA essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro, la dirigenza toscana sarebbe costretta a cercare un nuovo profilo per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro. La lista degli obiettivi per la fascia mancina è tutt'altro che breve e qualche giocatore addirittura starebbe aspettando proprio una chiamata dai viola.

È il caso dell'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual. Terminata quest’ultima stagione con indosso la maglia dell’Empoli il nome di Manuel Pasqual, al momento, si trova tuttora nella lista dei giocatori svincolati ancora alla ricerca di una squadra per la stagione che verrà. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il terzino sinistro classe ‘82, infatti, avrebbe già rifiutato due proposte dalla Serie B, più precisamente dal Benevento e dalla Virtus Entella, proprio perché starebbe aspettando una chiamata da parte della Fiorentina, club in cui ha militato dal 2005 al 2016, collezionando 302 presenze e siglando 7 gol.

Un possibile ritorno in maglia viola sarebbe sicuramente un sogno per l’ex capitano e il giocatore sarebbe più che pronto ad aiutare la formazione del mister Vincenzo Montella sia sul campo che soprattutto all’interno dello spogliatoio. Resta da vedere, però, quale sarà la volontà della Fiorentina.