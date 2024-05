PARTE LA MISSIONE PALLADINO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Archiviata la finale, la Fiorentina è già proiettata nel futuro. A partire dalla scelta di direttore sportivo e allenatore. Con Roberto Goretti in arrivo come ds, il prossimo tecnico della Fiorentina sarebbe stato già individuato in Raffaele Palladino con Aquilani che rimane sullo sfondo, anche se ormai lontano dal Pisa. Nelle prossime ore ci saranno incontri decisivi in tal senso, anche se rimane una partita (pur inutile ai fini della classifica) da onorare con Italiano ancora in panchina. Prima di allora difficile prevedere nuovi arrivi sempre che le parti si accordino.

Il club di sicuro intravede in Palladino il tecnico con l'esperienza giusta per la serie A, dopo le due stagioni al Monza, e per aprire un nuovo ciclo viola e perché no provare una nuova scalata in Conference, ma dovrà chiarire all'allenatore campano, corteggiato anche da altri club in A e all'estero, quali sono il progetto e l'obiettivo sportivi e la rosa con la quale dovrà poi lavorare. Per questo la presenza di Commisso a Firenze dovrà anche sgombrare dubbi e garantire una continuità di impegno per dare una squadra competitiva e adeguata agli obiettivi fissati al nuovo tecnico. La squadra è infatti da rivoluzionare tra giocatori arrivati ormai alla fine del loro ciclo viola e altri destinati comunque a partire perché in scadenza.